Colapsa tramo en Autopista del Sol

REFORMA/Redacción

Hora de publicación: 16:32 hrs.

La Autopista del Sol, de México-Acapulco, colapsó en el kilómetro 109 cerca de la comunidad de Xochitepec, Morelos, a 2 horas de distancia de Axochiapan, donde fue el epicentro del sismo magnitud 7.1 que sacudió al centro del País.Los automóviles que circulan por la Autopista están siendo desviados a los kilómetros 107 y 132, informó en un comunicado Caminos y Puentes Federales (Capufe).En Morelos, donde se dio uno de los dos sismos de hoy, colapsaron el Edificio Latinoamericano en Cuernavaca, además presentaron daños la Presidencia Municipal de Jojutla y la Iglesia de Tetelcingo.El Secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz informó que también colapsó una parte de la carretera que está frente al balneario de Oaxtepec."Desafortunadamente hay un reporte muy importante de daños en infraestructura de vivienda en edificios públicos y en edificios históricos. Queremos pedirles a todos ustedes mantener la calma, mantener la serenidad, estar atentos por cualquier situación de réplica, tomar las medidas de precaución necesarias para no permanecer en edificios que hayan reportado algún daño", indicó.Respecto de la infraestructura de los servicios de salud y los planteles escolares, señaló, no se reportaron daños, en el caso de los primeros los servicios siguen brindándose, en tanto que en los segundos se suspendieron las clases hasta en tanto no se cuente con una revisión más exhaustiva.Quiroz dijo que el sistema hidráulico no sufrió daño, que en las presas de la entidad no hubo fracturas, y que solo se reportaron algunas afectaciones en las plantas de tratamiento de Alpuyeca y Tlaltizapán.Con información de Rolando Herrera