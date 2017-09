Limitan venta de gasolina en CDMX

Ulises Díaz y Frida Andrade

Hora de publicación: 19:59 hrs.

En algunas gasolineras de la Ciudad de México la venta de gasolina está restringida o sólo aceptan efectivo, y eso es en los casos donde aún hay operación normal.En la zona de las Colonias Condesa y Roma la venta de combustible está limitada.En al menos tres estaciones visitadas por Grupo REFORMA, los despachadores dijeron carecer de gasolina o que no pueden vender por el riesgo de volatilidad existente."Preferimos ahorita no despachar por la alerta que nos dieron, no sé más pero mejor ir con cuidado porque las cosas están delicadas", explicó Óscar, vendedor de una estación sobre División del Norte.Hacia la zona de la Narvarte y Del Valle la operación es normal, pero se constató que debido a la falta de corriente eléctrica las terminales electrónicas no están funcionando y, en consecuencia, no se puede hacer pago con tarjeta.Cosa similar ocurre en Coyoacán y Copilco, en donde las gasolineras operan con normalidad salvo este detalle de pago.En una gasolinera ubicada sobre Miguel Ángel de Quevedo el vendedor señaló que estaban limitando la venta a 20 litros (alrededor de 320 pesos), debido a que querían evitar problemas de desabasto.En otra, ubicada por Mixcoac, dijeron sólo tener gasolina Premium, pero se podía adquirir con tarjeta y sin límite de cantidad.En las gasolineras la línea de clientes que se percibe es ligeramente mayor a la de costumbre pero tampoco se reportan cantidades en exceso; la afluencia de autos fue mayor cuando a principios de este año se liberó el precio de la gasolina y los automovilistas hacían fila para comprar antes que subiera de precio.Fernando González Piña, empresario gasolinero en el Valle de México, afirmó que la principal afectación de gasolineras es por la falta de luz, principalmente en las Colonias Roma y Condesa.Descartó que se esté presentando escasez del producto, más bien por falta de energía no se pueden reanudar las ventas en todos los establecimientos o los vehículos no pueden llevar a cargar.Hasta el momento, dijo, hay abasto suficiente del combustible.A pesar de ello, automovilistas y motociclistas han tenido problemas para encontrar gasolineras abiertas.Juan Carlos Villanueva dijo que manejó una hora y media para encontrar una gasolinera abierta, pues a su paso por Mariano Escobedo, Chapultepec, Periférico y Del Valle no encontró alguna estación abierta.En el establecimiento 7351, alrededor de las 19:00 horas la demanda aumentó casi 20 por ciento, estimó Juan Carlos Ibarra, gerente de esa gasolinera.Ibarra reportó que desde las 14:00 horas no se ha restablecido internet, por lo que las terminales bancarias no están funcionando.La gasolinera 5423, entre Peten y Ángel Urraza, permaneció cerrada desde el temblor hasta las 19:20 horas, ya que un transformador, ubicado a dos cuadras, se colapsó, explicó Uziel Chávez.Ninguna de las gasolineras reportó fugas o imperfecciones en las bombas.