Sismo, dura prueba para México.-Peña

Érika Hernández

Hora de publicación: 00:09 hrs.

En un mensaje en cadena nacional, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el sismo es una nueva prueba, y muy dolorosa, para el País, por lo que se debe seguir enfrentando con unidad, trabajo y solidaridad."Es una dolorosa prueba para el País. Hemos tenido experiencias difíciles a consecuencia de temblores en el pasado y hemos aprendido a responder a estos episodios con entrega y espíritu de solidaridad", declaró Peña.Además informó que esta noche la prioridad sigue siendo el rescate de personas y la atención médica para los heridos."Expreso mi admiración a la unidad, trabajo y generosidad con la que una vez más miles de mexicanos han respondido a la emergencia", dijo.Acompañado por los Secretarios de la Defensa, Marina y Gobernación, así como el Jefe de Gobierno, el Primer Mandatario llamó a los ciudadanos de las entidades afectadas, principalmente de la Ciudad de México, a permanecer mañana en sus casas y evitar circular por las calles, a fin de permitir la entrada de unidades de rescate.Indicó que el 40 por ciento de la capital del País y el 60 por ciento en Morelos no tiene luz.Por ello, indicó, se incrementaron las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad para poder solucionar los problemas.Recordó que todos los hospitales del ISSSTE, IMSS, Pemex y Fuerzas Armadas recibirán a afectados, aunque no sean derechohabientes.Expresó sus condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida.También pidió mantener el reporte de lugares afectados y emergencias a través de redes sociales, pues los elementos de Protección Civil están usando dicha información.Agregó que está en comunicación con los Gobernadores del Estado de México, Guerrero, Puebla y Morelos para atender la emergencia.Además dijo que la ayuda en los estados de Oaxaca y Chiapas, afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre, no se detendrá."He dado indicaciones a los integrantes del Gabinete para que no se detenga la ayuda en Chiapas y Oaxaca", detalló en su mensaje.