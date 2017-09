Cuestionan organización en rescate

Isabella González y Melissa Muñoz

Hora de publicación: 05:25 hrs.

Voluntarios y una célula de los TOPOS acusaron que autoridades de SEDENA, Protección Civil y la Unidad de Rescate de la PF interrumpieron los trabajos de rescate que realizaban en Escocia 30, en la Colonia del Valle.Después de 12 horas de trabajo, el grupo de voluntarios señaló que durante la noche tuvieron diversos desacuerdos con las autoridades.A las 23:20 horas del martes, el grupo de topos fue retirado de la zona de escombros con el argumento de que la SEDENA utilizaría un radar para ubicar a los sobrevivientes del derrumbe otrora edificio de departamentos.Una hora más tarde les permitieron el acceso nuevamente y con voluntarios iniciaron el retiro de cascajo.Sin embargo, para las 3:45 suspendieron los trabajos para que perros adiestrados comenzaran una nueva búsqueda de sobrevivientes."Nosotros escuchamos a gente con vida. Llegó el ejército y nos pidieron que nos retiráramos para colocar el radar, pero la verdad se tardó y por eso cuando volvimos a entrar ya no había vida", señaló Eduardo, uno de los TOPOS."Cada que llegaba alguien, nos sacaban para hacer no sé qué fregados. Nosotros perdemos tiempo, la gente se está asfixiando, muriendo", añadió.Por su parte, Paola Elizondo, brigadista de la UNAM, discutió con los responsables de SEDENA en el lugar."Los TOPOS escucharon vida sin el radar, ellos los sacaron y no los dejaron sacar a las personas que estaban vivas", afirmó.