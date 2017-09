Peligran 27 edificios en Cuauhtémoc

Samuel Adam

Hora de publicación: 10:52 hrs.

La Delegación Cuauhtémoc reportó que, al menos, 27 edificios de la demarcación tienen riesgo de colapso.En un informe de tipos de emergencias por colonia, actualizado a las 7:15 horas, señala que seis edificios en la Colonia Juárez y seis más en la Cuauhtémoc están en riesgo, luego del sismo de ayer, además de tres en la Roma Norte y tres en Buenavista.Sin especificar ubicaciones, la administración reporta en las Colonias San Rafael, Obrera, Hipódromo Condesa, Guerrero, Doctores y Centro, el riesgo de colapso de un edificio por cada Colonia.Según las cifras de la Delegación, van ocho edificios colapsos en Roma Norte; tres en cada una de las Colonias Juárez, Hipódromo, Guerrero y Cuauhtémoc; dos en Obrera y Centro y uno en Santa María La Rivera, Roma Sur, Condesa y Atlampa.Unas 32 personas permanecen resguardadas en el Junior Club, ubicado en la Delegación Cuauhtémoc.En el inmueble, situado en Baja California y Nuevo León, se colocaron colchonetas en el piso para que las personas pudieran pasar la noche y hay quienes no dudaron en llevar a sus mascotas.Además de refugio, los afectados, en su mayoría provenientes de la Colonia Hipódromo, reciben alimentación y asistencia médica en caso de necesitarlo."Nosotros venimos de la Colonia Doctores porque nuestro departamento se dañó y no nos dejan entrar", contó Liliana Padilla, quien se encuentra en el lugar con su familia."La verdad nos han tratado muy bien, nos han dado todo y están al pendiente de nosotros".El albergue, uno de los cinco designados por la demarcación, también funciona como centro de acopio, por lo que solicita a la comunidad que lleven lámparas, agua embotellada, cobijas, medicamentos y alimentos no perecederos.Los otros cuatro albergues dentro de la Delegación Cuauhtémoc que están recibiendo a los vecinos que lo necesitan están situados en Prepa Fresno, Deportivo Cuauhtémoc, Deportivo Mina y Deportivo Buenos Aires.En la esquina de San Luis Potosí e Insurgentes Sur, la ayuda en especie al igual que los voluntarios no han parado de llegar, informó uno de los organizadores del llamado Acopio Sonora.Sin embargo, ahora es necesario la ayuda de personas que tengan medios de transporte, como camionetas, para trasladar los víveres a las diversas zonas afectadas de la Ciudad."Ya tenemos suficiente agua y comida, ahora lo que necesitamos es cómo llevarla", dijo el organizador Benjamín Moreno, "lo que sí hace mucha falta es insulina ".Con información de Liliana Espitia