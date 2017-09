Realizan labores de limpieza en Jojutla

Rolando Herrera/ Enviado

Hora de publicación: 11:27 hrs.

Elementos del Ejército y decenas de voluntarios realizan esta mañana labores de remoción de escombros en diversas calles de este municipio, donde está previsto que el Presidente Enrique Peña realice un recorrido de supervisión.Las tareas de apuntalamiento de paredes y construcciones afectadas, así como de limpia de escombros, comenzó desde anoche, sin embargo, fue esta mañana, ya con la luz de día, que las tareas se intensificaron.Muchas personas, cuyas casas sufrieron el colapso de alguna barda o plafones interiores, acarrean el material en cubetas hacia el exterior, en donde lo van amontonando en montículos."Afortunadamente mi casa resistió, no parece que haya daños estructurales, pero sí se me cayeron partes del aplanado y la barda de una pequeña pileta", dijo Roberto Salgado, propietario de una vivienda ubicada sobre la Calle Miguel Hidalgo.Conforme va avanzando la supervisión de inmuebles, la cifras de construcciones dañadas, que ayer sumaban varios cientos, sigue incrementándose, sobre todo en la zona centro del municipio, en donde ocho cuadras han sido completamente restringidas al paso de peatones.Tan sólo en la Calle de Francisco Leyva, en donde esta mañana una empleada de la Unidad de Atención de Víctimas del Gobierno del estado inició su recorrido, al avanzar cuadra y media constató que casi la mitad de los inmuebles ubicados en ese tramo ya son inhabitables."Voy empezando, tengo registrados nueve casas completamente destruidas", dijo, mientras anotaba en un block el número de una vivienda de adobe y piedra de la que solo estaba en pie el marco exterior.La mayoría de los comercios de la zona centro, que es en donde están concentrados los bancos, tiendas de autoservicio, así como oficinas y negocios de distintos giros amanecieron cerrados y algunos de ellos ya no abrirán."Trabajábamos aquí enfrente, no sabemos qué va a pasar, el edificio está prácticamente por caerse y nos han dicho nada", señaló Silvia Leyva, empleada de una sucursal Banamex.