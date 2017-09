Buscan a familiares por más de 18 horas

Lourdes Flores lleva 18 horas buscando, de hospital en hospital, a su sobrina Blanca Estela Padilla quien sufrió severas quemaduras luego de que su casa explotara tras el sismo de 7.1 grados."La trasladaron a ella y a sus niños a la Clínica 32 del IMSS en Calzada de las Bombas, pero a las cinco de la tarde se los llevaron a otros hospitales porque sus quemaduras eran graves, y todavía no sabemos dónde está", contó Lourdes Flores, tía de la joven de 24 años.Más tarde se dirigió a Centro Médico Siglo XXI, donde le dijeron que estaba su sobrina."Estuvimos preguntando por ella cada hora, toda la noche; y hasta las 7 de la mañana me dijeron que estuvo en Centro Médico, pero la trasladaron alMagdalena de las Salinas".Sin embargo, Flores se encuentra afuera del Hospital de Trauma y Ortopedia Magdalena de las Salinas del IMSS, pero aún no sabe nada de su sobrina."No nos dicen nada", reiteró.Los hijos de su sobrina, de 3 y año y medio, quienes también sufrieron quemaduras fueron traslados al INER."Al menos sabemos que los niños están estables", dijo.Tras peregrinar por tres clínicas públicas sin lograr que atendieran a su esposa con fracturas en las piernas, luego de caerle una pared por el sismo, Hugo Hernández juntó 3 mil 800 pesos para que ella recibiera atención en una clínica privada.Su esposa, Virginia Jasso, de 54 años, logró que la atendieran seis horas después de lo sucedido."Mi esposa se lesionó sus piernas porque se le cayó una barda de la casa. Tenía el hueso suelto de la pierna izquierda, y en la derecha se le astilló el hueso", dijo Hernández."La llevamos a la Clínica 25 del IMSS, por avenida Zaragoza, pero no la atendieron porque todos los pacientes estaban evacuados porque el sismo dañó el edificio".El hombre contó que un paramédico le brindó primeros auxilios en la calle y le improvisó una férula para la pierna izquierda, que fue la más dañada."Nos mandaron de la Clínica 25 a la 120; pero ahí no había luz y se requería que le hicieran una placa a mi esposa para ver la gravedad de las lesiones", explicó Hernández.El hombre y su mujer se regresaron al municipio de Nezahualcóyotl, lugar en el que habitan, para acudir a una clínica en la que atendieron a personas sin derechohabiencia."Es la Clínica Perla de ciudad Nezahualcóyotl. Nos negaron la atención porque tenemos IMSS. Además, ya no tenían lugar", detalló luego del recorrido hecho en tres clínicas.Ante la situación, la familia se organizó para llevar a Virginia a una clínica particular."Ahí pasó la noche. Le dieron medicamentos contra el dolor y le hicieron estudios. Nos cobraron 3 mil 800 y por operarla eran 60 mil pesos", expresó.Por la mañana, Virginia fue trasladada al Hospital de Trauma y Ortopedia Magdalena de las Salinas."La sacamos porque no tenemos dinero para la operación y le tienen que hacer cirugía en las dos piernas", reiteró Hernández.