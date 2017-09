Van 52 rescatados con vida en CDMX.- MAM

Dalila Sarabia

Hora de publicación: 12:34 hrs.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que tras el sismo hay 93 muertos en la Ciudad, 38 inmuebles colapsados y al menos 52 personas rescatadas con vida de los escombros.En un mensaje, indicó que en un inicio habían reportado 45 inmuebles colapsados, pero la cifra cambió debido a que había reportes duplicados.Agregó que en los 38 puntos afectados han sido rescatadas las 52 personas con vida, por lo que aún hay historias de éxito.Todos los hospitales de la Ciudad están trabajando, aseguró, tanto los de la autoridad capitalina como los de las federales."Ha habido una reducción en los números iniciales que habíamos manejado de 45 inmuebles (colapsados), ahora hay un ajuste a 38 inmuebles", declaró Mancera.No obstante, se estima que en estos edificios hay alrededor de 60 personas atrapadas."Estamos llegando a 93 (muertos), ésta es la cifra oficial que tenemos con el cruce tanto con el Instituto de Ciencias Forenses como de la Procuraduría General de Justicia", reportó.Mancera también reconoció la solidaridad y el apoyo recibido por la población, que ha logrado rescatar a 52 personas de entre escombros.En lo que corresponde a heridos, el Mandatario reportó a unos 800 heridos, más de 400 de ellos con atención que no requirió hospitalización.Pasadas las 13:00 horas, se reportan 145 hospitalizados.El suministro de luz, informó Mancera, ya se ha recuperado en un 85 por ciento.Por seguridad de ha pedido que no se restablezca el servicio en las zonas donde se están llevando a cabo labores de rescate.El Mandatario indicó que tras la declaratoria de emergencia en la Ciudad, se ha podido liberar el Fondo de apoyos para emergencias para la Ciudad que cuenta con 3 mil millones de pesos.Hoy, tanto el servicio de Metro y Metrobús serán gratuitos.En la Línea 12 del Metro, aún hay suspensión de servicio de Tláhuac a San Lorenzo Tezonco, pues el Metro realiza tareas de revisión estructural en las curvas 11 y 12 del tramo elevado.Y es que por el sismo se presentó un descarrilamiento que no dejó heridos."Por protocolo el tren iba con marcha lenta, esto fue lo que ayudó a evitar un mal mayor", sostuvo Mancera.En tanto, el sistema de cobro Ecoparq queda suspendido en todos los polígonos; los segundos pisos de peaje, también serán gratuitos.El Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) informó que, hasta las 11:00 horas de este miércoles, habían sido ingresados 32 cadáveres provenientes de edificios colapsados por el sismo.De estos, 23 son mujeres y 9 hombres, dijo la depedencia del Tribunal Superior de Justicia.A su vez, 25 de ellos ya fueron entregados, luego de ser plenamente identificados por sus familiares.En las instalaciones sólo permanecen siete más, cuatro de los cuales ya están identificados y se está a la espera del cumplimiento de trámites por parte de sus familiares.Mientras que, los otros tres, se encuentran en el anfiteatro que no han sido identificados ni reclamados por sus familiares.Con información de Cristina Hernández