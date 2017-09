Proponen fondo por sismo ...y vigilarlo

Claudia Salazar

Hora de publicación: 14:03 hrs.

Diputados del PAN, PRD y Morena coincidieron en que será necesario etiquetar recursos especiales para la reconstrucción de las zonas dañadas por los sismos que ha sufrido el país en los últimos días.El vicecoordinador del Partido Acción Nacional, Federico Döring, manifestó que lo más conveniente será que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como los Gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Veracruz sean quienes definan con exactitud cuánto dinero necesitan y cómo lo van a aplicar."Hay que evitar que los diputados sean los que decidan. Que sean los Gobernadores los que precisen cuánto necesitan y para qué, que el dinero esté bien etiquetado", manifestó el legislador por la Ciudad de México.Señaló que se debía recordar que el ex Gobernador de Tabasco, el priista Andrés Granier, está en la cárcel por haber desviado recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), por lo que en esta ocasión deben ser cuidadosos sobre cómo se destinan los recursos.Advirtió que, mientras menos discrecionalidad haya, el presupuesto será mejor aplicado."En el caso de la Ciudad de México podría ser a través del Fondo de Capitalidad donde podrían destinarse recursos para la reconstrucción por el terremoto, lo que sería auditable."Se pueden también destinar recursos al Fonhapo, para destinar ahí lo necesario para viviendas a damnificados", mencionó Döring.El vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, manifestó que la prioridad de los diputados será determinar la bolsa del presupuesto que será destinada a la reconstrucción.Señaló que, una vez que se determinen los alcances de los daños, se podrá empezar a considerar una cifra de cuánto se va necesitar para empezar la reconstrucción.Resaltó que órganos autónomos y los diferentes Poderes tendrán que aportar algo para la crear la bolsa especial."Tenemos que ver de dónde saldrán los recursos, porque serán extraordinarios. Todos tendrán que aportar solidariamente para crear un fondo especial. El Gobierno federal tendrá que recortar gastos suntuarios, el gasto corriente, todos deben aportar para el fondo", mencionó el perredista.El diputado de Morena, Vidal Llerenas, aseguró que los diputados de su bancada de la Ciudad de México se dedicarán a lograr que la entidad reciba el presupuesto necesario."Sin duda se van a necesitar más recursos, se tiene que ir considerando un fondo de reconstrucción. Hay dinero en el Fonden para lo inmediato, pero tenemos que pensar en presupuesto para el mediano plazo."Tenemos que ir viendo el mecanismo de cómo integrar un fondo de reconstrucción para el Valle de México", resaltó.Sin embargo, dijo que no sólo se tienen que considerar presupuestos especiales para la Ciudad de México, sino todas las entidades afectadas por los sismos y no olvidar tampoco a las afectadas por los huracanes.