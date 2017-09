10 restaurantes que abren sus puertas

En varios restaurantes de la Ciudad, personal y voluntarios están preparando alimentos para repartir entre afectados y brigadas de rescate, otros están funcionando como centros de acopio y unos cuantos más como comedores de apoyo para quienes necesiten un plato caliente."Ahorita todo mundo está desbordado haciendo tortas y sándwiches, pero necesitamos que la ayuda continúe el resto del año. Hay gente cercana y no cercana que perdió su casa."Aquí en Nicos y en Fonda Mayora recibimos alimentos, material de curación, cobijas y ropa nueva para llevar desde Nicos a los afectados de la zona norte, y desde Fonda Mayora a Roma-Condesa", explica el chef Gerardo Vázquez.El chef Fernando Martínez, de Yuban y Seneri, hace hincapié en evitar los alimentos perecederos o ya preparados, pues el calor y los cortes de luz hacen imposible su manejo. El cocinero pide alimentos no perecederos, transportables y de fácil consumo."Toda nuestra flotilla está apoyando, preparando tortas, sándwiches y más alimentos. La gente nos está trayendo cosas para hacer todo y lo estamos llevando a donde más se necesita", dijo Maximiliano Peña, encargado de Rustic Kitchen, Bistro & Bar, Condesa."Estamos monitoreando que toda la ayuda llegue a donde debe hacerlo", apuntó.Desde muy temprano, los locatarios del Mercado El Parián, en la Condesa, cocinaron frijoles con cerdo, mole con pollo, quesadillas, chicharrón con mole verde, tasajo y otros guisos para alimentar a voluntarios y llevar a zonas siniestradas.El chef Alam Méndez, de Pasillo de Humo, comenta que están preparando tamales para distribuir en diferentes puntos y dar a la gente que llegue a las mesas de los establecimientos."Sé que en Guzina Oaxaca, Rosetta y Fonda Mayora, entre otros, están organizando ayuda. Aquí vamos a seguir hasta la tarde, no creo que en la noche, porque también la gente tiene que ir a ver a sus familiares", dijo.Kenny Kuri, Carlos Ramírez Rouge, Teresa Ramírez Degollado y Jorge Da Silva unieron fuerzas con la elaboración y distribución de pan."Desde ayer, distintos restaurantes y panaderías estamos elaborando y mandando pan para sándwiches. Aquí en Bakers hemos recibido alimentos y enviando a puntos donde se necesita, hasta este punto estamos con suficiente material para seguir trabajando en la preparación" comenta Kenny Kuri, de Bakers.Hasta ahora se ha distribuido más de una tonelada de pan elaborado con materias primas de los panaderos y del acopio logrado en panaderías como Bakers, Da Silva, Sucre i Cacao, y Sal y Dulce Artesanos.Funge como centro de acopio y comedor para quienes necesiten un plato caliente.Solicitan: alimentos no perecederos, material de curación, cobijas y ropa nueva.Av. Cuitláhuac No. 3102, ClaveríaFunge como centro de acopio y prepara comida fría para llevar a las zonas afectadas.Solicitan: manos para repartir alimentos, alimentos no perecederos, material de curación, cobijas y ropa nueva.Campeche 322, HipódromoTodas las sucursales del área metropolitana están recibiendo a los voluntarios para dales de comer y funcionan también como centros de acopio.Solicitan: alimentos no perecederos y reciben voluntarios para preparar y repartir comida.sonoragrill.com.mxFunge como centro de acopio y comedor para quienes necesiten un plato caliente.Solicitan: alimentos no perecederos, transportables y de fácil consumo.Colima 268, RomaEstá habilitado como comedor de apoyo.Ya están cubiertos con la ayuda.Blvd. de la Luz 777, Jardines del PedregalEstá preparando alimentos para repartir.Solicitan: cocineros para ayudar en la preparación.Jalapa 234, Roma SurTodo su personal prepara alimentos para los voluntarios y reparte en Roma y Condesa, también es centro de acopio.Solicitan: pilas, jeringas, pañales para adulto y bebé, comida para mascotas, guantes, lácteos en polvo.Alfonso Reyes 122, HipódromoSe ha convertido en centro de acopio.Solicitan: adrenalina, atropina, salbutamol, analgésicos, guantes desechables, gasas, jeringas, cubrebocas, agua oxigenada, vendas, tela adhesiva, alimentos no perecederos, biberones, pañales, cepillos y pasta de dientes, toallas sanitarias, jabón de tocador, shampoo, servilletas, ropa y cobijas.Mariano Escobedo 220, AnáhuacEstán preparando comida caliente tanto para repartirla como para servirla en sus mesas.Solicitan: frutas, queso, frijoles, jamón, pan, mayonesa, carne, jitomates y medicamentos.Av Nuevo León 107, HipódromoSus sucursales de Universidad y Reforma se convierten en comedores comunitarios.Reforma 222 y Patio Universidad