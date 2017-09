Claman #RevisaMiGrieta

Selene Velasco

Hora de publicación: 15:16 hrs.

Decenas de habitantes de edificios y casas acusan que personal de Protección Civil no ha acudido a revisar sus viviendas, y por ello la sociedad civil organizó una alternativa de primera inspección.Alberto llevaba más de 20 llamadas realizadas al 911 y a la Delegación Benito Juárez, desde que ocurrió el sismo de magnitud 7.1 de este martes, por la duda que sentían él y sus vecinos ante marcas en el inmueble.Aunque al exterior del edificio ubicado en Eje 6 Sur, casi con Universidad, no se veían fracturas, al interior tres de los seis pisos del edificio que habita presentaron daños.Tal como él, decenas de usuarios de redes sociales externaron preocupación y compartían que los servicios de PC no se daban abasto para atenderlos, pese a grietas y desprendimientos de cascajo y pintura visibles.Ante ello, se creó el hashtag #RevisaMiGrieta, con el que se solicita a todas las personas que sientan preocupación por sus viviendas a que tomen fotografías de los daños y las compartan con dicha etiqueta.Diversos grupos de arquitectos e ingenieros civiles, así como particulares, se han ofrecido a analizar las fotografías y brindar un primer diagnóstico de daños.Con ello, buscan dar certeza a las personas para que desalojen o no sus inmuebles, ya que adelantan, algunos de los daños sólo son superficiales y se pueden enmendar sin complicaciones.