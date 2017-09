Edificio caído en Portales ¡era nuevo!

Azucena Vásquez

Hora de publicación: 17:16 hrs.

El desarrollo habitacional que colapsó por el sismo en Emiliano Zapata 58, Colonia Portales Sur, tenía apenas un año de haberse estrenado.Con alrededor de 24 departamentos, el complejo empezó a habitarse en junio del año pasado, contó un propietario de un departamento del piso tres de la unidad, quien prefirió no dar su nombre.Él y su esposa acababan de comprarlo y probablemente habrían estado en el lugar, pero debido a una falla en la conexión de gas, no pudieron mudarse antes y planeaban hacerlo a finales del próximo mes."Ahora estamos viendo con la constructora porque ya les pagaste, ¿y ahora?", expresó.Hasta el momento, aseguró, la inmobiliaria que construyó el desarrollo, Canada Building, no ha contestado sus llamadas y la casa no cuenta con seguro.El precio promedio de los departamentos ronda los 2 millones de pesos, pero hay unos más caros.Los vecinos de la zona relatan que el edificio se construyó en alrededor de seis meses y, ayer, toda un ala del inmueble colapsó."Yo vi cómo lo construyeron, vivo aquí cerca, pasaba diario, desde la micro lo veía, se veía bonito, la verdad, pero mire (ahora)", expresó Juana, vecina que está en el lugar donde personal de Protección Civil, elementos del Ejército, brigadistas y demás trabajan para localizar a dos personas que se presume pueden estar entre escombros.Otros habitantes de la Colonia comentan y observan con asombro lo ocurrido.Una mujer incluso llama a su esposo para expresarle su sorpresa ante lo ocurrido."Fue en el tercer piso, a esa altura está cuarteado, es el que íbamos a rentar", cuenta a quien atiende su llamada.El lugar todavía tiene una lona con la leyenda "Renta".Algunos lamentan el hecho, pero también critican la obra."Ve cómo está, pero se las cobran como si fuera de oro (la estructura)", comenta una transeúnte a su acompañante.Las labores de rescate siguen, pero aunque en la mañana escucharon dos voces, en este momento ya no hay señales, comentó un brigadista.Al lugar arriban patrullas, camiones para sacar escombro, personas con víveres, ambulancias, entre otros.