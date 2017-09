Abre INE puerta a donaciones de partidos

Héctor Gutiérrez

Hora de publicación: 19:59 hrs.

El Instituto Nacional Electoral (INE) está dispuesto a acordar una ruta legal para que los partidos donen parte de su financiamiento a los damnificados por los sismos que azotaron al País.En entrevista telefónica el consejero Benito Nacif explicó que actualmente Lorenzo Córdova encabeza trabajos orientados a definir una ruta que permita la consolidación de un fondo a través del cual los partidos donen un porcentaje de sus prerrogativas para la reconstrucción."Se está haciendo un trabajo con los partidos políticos para construir la ruta para que estos recursos puedan destinarse a un fondo para atender a víctimas", informó Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE."Hay que dejar que ese trabajo avance, desde luego que se puede construir, puede haber colaboración, el consejero presidente va a asumir ese trabajo para coordinar y se ha encontrado con una buena disposición, debe hacer esto sin fines políticos electorales, sino como un acto de buena voluntad".Nacif indicó que, dado que la ley impide que los partidos políticos donen directamente su dinero, se tendrá que hacer un estudio jurídico para determinar la forma en la que se logrará.Confió, sin embargo, en que con la voluntad de los partidos y autoridades sí se podrán hacer los donativos."Ahorita no podríamos especular sobre la forma en la que se va a hacer, tiene que hacerse un estudio jurídico nosotros creemos que sí existe un camino", sostuvo.En las últimas horas, el PRI, Morena y el PRD han manifestado la intención de destinar parte de sus prerrogativas para ayudar a la reconstrucción de México.Incluso, en la plataforma Change.org surgió una propuesta ciudadana que exige a los partidos donar parte de sus recursos públicos.Al respecto, el consejero Marco Baños afirmó que el INE no se opone a que los partidos destinen parte de sus fondos a los daños por el sismo, pero antes deberá encontrarse una ruta legal que lo avale."Donar dinero de partidos a afectados del sismo es causa noble. INE no se opone. Con quien así lo decida debe acordarse la mejor ruta legal", expuso.De acuerdo con fuentes del INE, legalmente está prohibido que los partidos donen directamente el dinero a la población.Sin embargo, indicaron que sí podría haber una ruta: que las fuerzas políticas renuncien a una parte de su financiamiento, a fin de que el INE lo regrese a Hacienda bajo la figura de remanentes.Una vez que esté en las arcas del erario, plantearon, Hacienda se podría comprometer con los partidos a destinar ese dinero exclusivamente a los afectados por los sismos.