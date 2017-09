Agotan herramienta de rescate en CDMX

Ulises Díaz

Hora de publicación: 20:45 hrs.

La herramienta que puede ser utilizada para ayudar en el escombro de construcciones está agotada en varias tiendas de la Ciudad de México.En tiendas departamentales y especializadas había un pequeño inventario de palas, picos, guantes protectores, cascos y lentes, pero éstos han sido agotados ante la demanda de la población que quiere ayudar con la contingencia."No es algo que vendamos mucho, teníamos muy poco, no es algo que esperábamos", dijo Pedro, un vendedor de piso de WalMart Universidad.En supermercados, pensados para jardinería o como herramienta doméstica, los precios de palas y picos van desde 160 pesos y hasta 300 en el caso de la pieza más grande.Mientras, los lentes protectores rondan los 30 pesos y los guantes de 40 a 150, dependiendo del material y la dureza.Sin embargo, según pudo constatar Grupo REFORMA en un recorrido por 6 tiendas, estos artículos están agotados."La gente viene y nos pregunta porque es lo que están solicitando para ayudar a remover los escombros pero ya no hay", dijo Juan, quien labora en Chedraui sobre el Eje 10.En las tiendas también hay falta de lámparas de mano, puesto que como los empleados explican, no son artículos que se consuman constantemente.