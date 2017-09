Devasta sismo localidad en Xochimilco

Benito Jiménez

Hora de publicación: 21:23 hrs.

La población de San Gregorio Atlapulco aún no da crédito lo que hizo el sismo a su pueblo.La localidad atraviesa por su mayor tragedia.El temblor magnitud 7.1 dejó a oscuras a sus 22 mil habitantes y a decenas de familias en la calle.El ícono más importante de este poblado de la Delegación Xochimilco, la iglesia de San Gregorio Magno, resultó fracturada y sin uno de sus campanarios.En las inmediaciones del centro, más de un centenar de estructuras, de uno, dos y tres niveles, sufrieron daños parciales. Más de una decena están al punto del desplome.La Policía Federal tomó el control de la seguridad en este poblado.Las bocacalles fueron cerradas por los trabajos de la maquinaria pesada para derrumbar viviendas agrietadas.Esos cierres dificultaron la entrega de víveres y apoyos que llegan en centenares de autos desde varios puntos de la Ciudad de México.En plena tragedia, el caos provocó también el envío de policías capitalinos debido a la ola de asaltos que se registraron en esta zona.No obstante, toneladas de despensas, medicamentos, herramientas, comida y enseres de comida han podido arribar hasta el centro, donde se improvisó un punto de acopio.Jóvenes estudiantes que provienen de otras demarcaciones también formaron sus brigadas para apoyar en el desalojo de escombros, aunque con reticencia de la Policía Federal y recelo de los habitantes."No me dan chance de ayudar, traemos a mucha banda, somos veinte listos para apoyar en lo que sea, pero los federales no nos dejan pasar", reprochó Luis Alberto Sánchez, de la UNAM.Los habitantes son los más activos junto con elementos de Protección Civil y paramédicos.Elementos del Ejército también hicieron presencia, pero a cuentagotas.El rechazo de apoyo a las brigadas llegó al punto de rechazar a grupos de voluntarios que acudieron con palas y picos."Sólo víveres, ya no puede entrar más gente", gritaron los pobladores.Una retroexcavadora realizó una serie de trabajos para terminar de colapsar una estructura de tres niveles.La escena reunió centenares de habitantes para observar la escena a metros de distancia."Era un centro de fiestas, el más fregón", lamentó un habitante.Los demás quedaron pasmados. Más de un centenar de automóviles con ayuda quedaron varados en el camino Calzada México-Xochimilco.Los kilos de ayuda se atoraron ante la saturación de voluntarios que colapsaron también la carretera federal, la cual sólo se satura cuando Milpa Alta ofrece la Feria del Mole."Sólo queremos medicinas, hacen falta muchas medicinas", dijo un hombre con el rostro cubierto a un vehículo que transportaba ollas con guisados."Gracias compa, tenemos gente herida, hacen falta más las medicinas", le dijo al de las ollas.Los tacos de chicharrón en salsa roja fueron repartidos a unos sonrientes elementos de la SEIDO.La brigada de la CFE fue bienvenida pues en San Gregorio los cables se partieron, los postes de doblaron y las lamparas se tronaron.Sobre personas muertas y heridas, aquí las cifras están rebasadas. Comerciantes coinciden en que una señora quedó atrapada por la caída del campanario. También que en el salón de fiestas quedaron personas atrapadas.Los de Protección Civil de la Ciudad de México no se comprometieron en dar cifras, pero los vecinos afirman que, aunque no saben cuántas, sí hubo víctimas.