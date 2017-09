Pasan del terror a la desolación

Rolando Herrera

Sentada en un banco de plástico, Míriam Guadalupe Cueto mira cómo los soldados comienzan a levantar con sus palas los ladrillos y el cascajo que se derrumbó de lo que fue su tienda de abarrotes, la que bautizó hace 11 años como "El Esfuerzo".La mujer, madre de un niña de 10 años y de un adolescente de 14, no atina a definir el sentimiento que la embarga: el martes fue de terror, cuando salió corriendo del inmueble al sentir la fuerza del sismo de 7.1 grados, y, ayer, de tristeza, al tomar consciencia de que perdió todo su patrimonio."Siento muy feo que no tengo nada, no sé, siento muchas cosas", dice mientras lucha por contener unas lágrimas.Dos cuadras adelante, Silvia Leyva, empleada bancaria, mira el inmueble de la sucursal y se resiste a pensar que lo más probable es que ya no volverá a trabajar en el mismo sitio, que ha sido precintado debido a que tiene riesgo de derrumbe."No sabemos qué va a pasar, tenemos que esperar, no queda otra más. Yo vivo aquí, he caminado sobre las avenidas y es triste todo lo que ha sucedido. Esto es totalmente fatal", indica.De acuerdo con el recuento oficial, en este Municipio de poco más de 57 mil habitantes y que resultó ser el más afectado del Estado por el sismo, se colapsaron 356 viviendas y 145 comercios, además de que hay otras 53 casas y 45 comercios con daños muy severos.La mayoría de los inmuebles dañados se concentran en la zona centro, incluido el Palacio Municipal y la iglesia, así como en la Colonia Emiliano Zapata.En la calle 10 de abril, casas de ambos lados de la acera se vinieron abajo y sus habitantes apenas sí lograron salir, dejando todas sus pertenencias adentro.Con la ayuda de decenas de voluntarios, propietarios de las casas donde las condiciones de seguridad lo permitían sacaron muebles, enseres domésticos, documentos, colchones y televisores, los cuales los fueron amontonando sobre la calle, a un costado de donde pernoctaron."Rescatamos lo que pudimos. La mayoría de las cosas las perdimos y la casa seguramente va a ser demolida. La construimos con muchos sacrificios y ahora ya no tenemos dónde vivir", dice Teodora Martínez.Cientos de personas, la mayoría de ellas jóvenes, procedentes de distintos municipios de esta entidad y de otros estados del País, arribaron ayer a este Municipio a ofrecer sus manos para ayudar a los damnificados.Los voluntarios comenzaron a llegar desde temprano y, primero de manera espontánea y después bajo la coordinación de personal de Protección Civil y de los bomberos, colaboraron en tareas de remoción de escombros.Fue tal la cantidad de jóvenes, que para la tarde prácticamente ya no había tareas que asignarles, pues la etapa de limpieza ya había sido cumplida.Otros, procedentes Cuernavaca y del Estado de México, se dedicaron a repartir agua, tortas y frutas a los rescatistas.Desde Zapopan, Jalisco, llegaron 85 bomberos y rescatistas, con 17 vehículos y dos binomios caninos."Lo que sigue ahora es más delicado porque es la dictaminación y el derrumbe de inmuebles, para ello se requiere gente experta y a ellos (los jóvenes) no los podemos exponer", indicó Daniel Núñez, director de Planificación y Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Jalisco.Durante las labores para sacar los muebles de las casas dañadas, se cruzan cuatro jóvenes que llevan cargando un ataúd con una de las 16 víctimas mortales que el sismo dejó en esta localidad.Nadie los sigue, sólo cruzan llevando el féretro de madera. El barullo de los rescatistas enmudece, algunos sacan su teléfono celular y les toman fotos, otros sólo cierran el puño en señal de duelo.Los jóvenes se pierden al dar vuelta en la esquina, los rescatistas vuelven a sus labores entre gritos, chiflidos y algunas señas, un grupo de mujeres hacen una rueda y empiezan a recitar oraciones.