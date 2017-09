Revisa tu seguro de vivienda

Belén Rodríguez

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Los seguros de vivienda pueden cubrir los daños causados por el sismo de este 19 de septiembre, pero la magnitud de las afectaciones que cubren está establecida en el contrato.De acuerdo con información de aseguradoras, los contratos para proteger a las viviendas pueden incluir daños por sismos, pero algunos no cubren daños mayores y sólo afectaciones parciales.Según información de Grupo Nacional Provincial, las aseguradoras suelen ofrecer pólizas de seguro de vivienda de cobertura estándar, la cual abarca afectaciones causadas por fenómenos naturales o vandalismo, tales como daños a las estructuras, tuberías rotas, fugas o daños del sistema eléctrico.Sin embargo, la aseguradora indica que en algunas pólizas de ese tipo los daños por terremotos o inundaciones no están contemplados y los propietarios deben adquirir un seguro adicional si quieren esa cobertura.Para viviendas obtenidas a través de crédito Infonavit, el seguro de daños es obligatorio, según lo establecen las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a Trabajadores Derechohabientes del Infonavit.En el caso del seguro para vivienda obtenida con crédito Infonavit, éste es contratado por la institución y se contempla en los pagos que realiza el trabajador.La obligatoriedad de este seguro es en beneficio de los trabajadores para que en caso de pérdida éstos no se queden sin el inmueble y con la deuda.