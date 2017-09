'Hijo, diles dónde estás'

Héctor Gutiérrez

Hora de publicación: 00:00 hrs.

La madre, en la calle, levantó un altavoz. Sus hijos, de seis y 11 años, atrapados entre los escombros de un edificio multifamiliar que se derrumbó en Calzada de Tlalpan.Los rescatistas con la incertidumbre de si los pequeños, un niño y una niña, siguen con vida.La madre, identificada como Nayeli, le llama a gritos a su primogénito, Julián, sin saber si el sonido de su voz logrará filtrarse entre los muros caídos."¡Hijo, dónde estás! ¡Te están buscando, diles dónde estás!", gritó la madre, a las 5:00 horas, por medio de un altavoz. El sol aún no salía.Enseguida se levantaron docenas de puños en alto, parecidos a una arboleda, como forma de decir: ¡silencio!Nadie escuchó nada. Un marino comenzó a hacer señas desde lo alto de lo que, hasta un día antes, era un edificio de cinco pisos."¡Los topos! ¿Hay algún topo?", gritó un rescatista, cuya demanda fue replicada por marinos, militares y paramédicos.Experimentados nadadores del cascajo, una comitiva de topos se escabulló dentro de los restos del edificio en busca de sobrevivientes.Situaciones similares se vivieron a lo largo de la madrugada del miércoles en la Colonia Atlántida, donde un multifamiliar se derrumbó a causa del sismo de 7.1 que sacudió al centro del país.A lo largo de toda la madrugada, voluntarios envueltos en polvo y sudor comentaban desanimados que dentro de las ruinas del edificio había entre 14 y 15 personas atrapadas."Pero dicen que la cámara térmica ya sólo detecta calor de cuatro personas con vida, y creo que ya no hay lecturas de los niños", señaló, pesimista, uno de los rescatistas."Nos dijo un trabajadora de la Delegación (Coyoacán) que hay cinco cadáveres dentro del edificio", dijo un vecino.Sin embargo, en el puesto de control de Locatel, hasta las 8:00 horas de ayer manejaron la misma información, sin ningún cambio, que la noche de ayer: una persona muerta, identificada como María del Carmen Cerón; cinco heridos de gravedad; 25 desaparecidos y 25 personas con lesiones menores.Con la voz entrecortada, Martha Patricia Escalante afirmó que tres de sus vecinas habían fallecido. Aunque, hasta ese momento, sólo estaba confirmada oficialmente la muerte de Carmen Cerón."Ya me informaron que tres de mis vecinas fallecieron, que eran vecinas, bueno, tengo yo viviendo toda mi vida aquí y mis vecinas fueron las que fallecieron", dijo entre sollozos.En un albergue improvisado en una cancha de basquetbol, donde se colocaron docenas de casas de campaña y un centro de acopio, explicó que ella, al igual que todos sus vecinos, fueron evacuados de la unidad habitacional hasta nuevo aviso.Acompañada por su hijo Axel, la señora Angelina comentó que, por pura suerte, no les tocó estar dentro del edificio al momento del temblor. Ambos, sin embargo, se mostraron preocupados porque las llaves de su auto se quedaron entre los escombros."Mi hijo estaba en la escuela y yo andaba abajo del edificio hablando con unos trabajadores, el edificio se cayó apenas empezó el temblor, se cayó antes de que sonara la alarma y nadie pudo salir."Por algo me quedé abajo, gracias a Dios. Ahora sí que uno ya nunca sabe", dijo la señora.