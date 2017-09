Descartan riesgo en Plaza Condesa

Dalila Sarabia

Hora de publicación: 22:43 hrs.

El Plaza Condesa no presenta riesgo de colapso, aseguró el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.Esta tarde, a través de altavoces, militares y personal de Protección Civil alertaron sobre daños en el inmueble en la esquina de Tamaulipas y Juan Escutia.Mancera señaló que peritos ya revisaron el lugar y su dictamen es que los daños son sobre fachadas, por ejemplo, pero no estructurales que lo pongan en riesgo de colapso.En el mismo sentido opinó Gabriel Carbonel Tapia, quien se identificó como arquitecto encargado de El Plaza Condesa."Hemos escuchado en el transcurso de la mañana, y en lo que va de la tarde, estos rumores de que se va a caer El Plaza. Le comento que no hay cosa más absurda que eso."El Plaza está en perfectas condiciones, hemos hecho ya un recorrido con un perito corresponsable en seguridad estructural, quien ya constató que el edificio se encuentra en perfectas condiciones en lo que se refiere a la estructura", dijo.