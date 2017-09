Buscan a familias de niños del Rébsamen

El titular de la SEP también llamó a familiares de niños que aún no son rescatados a contactar a las autoridades. Foto: Francisco Zapata

Israel Ortega

Hora de publicación: 07:46 hrs.

Los familiares de algunos niños del Colegio Enrique Rébsamen que podrían estar sepultados no han podido ser localizados.Ésta mañana, un elemento de la Secretaría de Marina solicitó a los familiares de los niños que aún no son rescatados ponerse en contacto con las autoridades además de que proporcionó detalles del hallazgo del cuerpo de una mujer que fue rescatado de entre los escombros."Es de vital importancia hacer contacto con los padres u otros familiares de los niños presuntamente desaparecidos para recabar información sobre su vestimenta y características físicas, ya que a la fecha llevamos aproximadamente doce horas y ningún familiar se ha acercado a proporcionar la citada información", dijo."Solicitan la presencia de los mismos ya que no han logrado tener contacto con ellos. Ponemos a disposición el teléfono 5569714926".En el Colegio Enrique Rébsamen el sismo sepultó a cerca de 30 personas, entre estudiantes y personal de la institución educativa.Previamente, el Secretario de Educación Pública también pidió a la población aportar información sobre los padres o cualquier familiar, de ella y de los demás niños que se encuentran atrapados, debido a que nadie se ha acercado a las autoridades identificándose como allegado a esas víctimas.