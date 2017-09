Censan inmuebles con daños en Jojutla

Rolando Herrera/ Enviado

Llegan toneladas de ayuda

Hora de publicación: 10:35 hrs.

Acompañados de ingenieros civiles y otros especialistas, personal de Protección Civil y bomberos iniciaron esta mañana el censo de los inmuebles afectados por el sismo de 7.1 grados que tuvo su epicentro en este estado el martes pasado.Los expertos han divido la zona afectada en cinco cuadrantes y han conformado igual número de células, además, su personal descargó una a aplicación móvil proporcionada por Protección Civil y Bomberos de Zapopan para registrar la evaluación de los inmuebles.Dependiendo del nivel de daño que registre, cada inmueble será marcado con un color: verde, en aquellos casos en el que pueda ser ocupado de inmediato; amarillo, los que presenten algún riesgo y que no podrán ser utilizados hasta que se realicen trabajos de reforzamiento, y rojo, aquellos inhabitables y que deberán ser demolidos.Propietarios de viviendas y locales comerciales urgieron la realización del censo debido a que muchos de ellos no han podido ingresar a sus inmuebles desde el martes y están preocupados por su patrimonio."Desgraciadamente no sabemos bien qué es lo que va a suceder. Nosotros tenemos propiedades en Josefa Ortiz de Domínguez, es un local; tenemos un local en Zayas Enríquez; también en Aquiles Serdán; una casa sobre Leyva; una casa sobre 5 de Febrero, todos están colapsados."Quisiéramos sacar al menos nuestro productos, lo del negocio más que nada, que es lo que más preocupa", dijo Miriam Tirado, quien junto con su familia vende insecticidas y telefonía celular.La ayuda procedente de distintos lugares del País siguen llegando a este Municipio.Desde Toluca, Alfonso Carmona trasladó cinco toneladas de despensas en un camión prestado.Los mexiquenses llegaron está mañana y tienen la intención de repartir la ayuda de manera directa a las familias que durmieron en la vía pública, debido a que ya no pudieron ingresar a sus casas.De Huejotzingo, Puebla, lugar donde el sismo abrió una zanja de varios kilómetros en un cerro, sin generar víctimas, nueve jóvenes arribaron con 250 despensas para apoyar a los damnificados morelenses.