Arreglan el Balbuena por visita de Peña

Natalia Vitela

Hora de publicación: 12:12 hrs.

Enfermeras del Hospital General de Balbuena se quejan de que están trabajando en condiciones de inseguridad, a un día de que fueron visitadas por el Presidente Enrique Peña Nieto.El Mandatario recorrió ayer el área de cirugía general del segundo piso del Hospital General Balbuena, pero no lo llevaron en donde están las cuarteaduras de la escalera de emergencia y otras áreas, acusó personal de esta institución."Se dañaron las escaleras de emergencia, se cuartearon. Se dañó el área de urgencias y el quirófano. Así estamos trabajando", señalaron enfermeras.El Presidente llegó ayer acompañado del Jefe de Gobierno Miguel Angel Mancera, el Secretario de Salud local, Armando Ahued, y el titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong.De acuerdo con un médico, cinco pacientes que están custodiados por transportar droga en el estómago fueron trasladados del segundo piso, donde pasaría Peña, al primero, a pesar de que este último está en remodelación."Hay pacientes detenidos, son bodypack. Los bajaron a primer piso aunque está en remodelación. No querían que se viera que hay pacientes custodiados. Son personas que se meten droga. Dos vienen de reclusorio, y a los otros tres los pescaron en el Aeropuerto", aseguró.El Presidente tampoco vio la carencia de insumos que desde hace dos meses azota a este hospital, se quejó personal que prefiere no ser identificado."Hace como dos meses se acentuó la falta del material. Nos hacen falta medicamentos, equipo para suero, pañales, y personal", señalaron.Llevaron al Presidente a un segundo piso limpio y con paredes recién pintadas; así como a pacientes con sábanas, y los cuales normalmente pasan frío por la carencia de éstas, incluso colocaron un tapete gris, agregaron.En este hospital hay 5 personas lesionadas por el temblor, según enfermeras, y los familiares deberán poner el material, como los tornillos para las cirugías.