Suman 2 mil 633 lesionados en 3 estados

Evlyn Cervantes

Ofrecen recomendaciones a la ciudadanía

Hora de publicación: 14:01 hrs.

El número de lesionados por el sismo de magnitud 7.1 que sacudió el centro del País aumentó a 2 mil 633 personas, de las cuales 678 han sido hospitalizadas, informó la Secretaría de Salud (Ssa).Hasta este miércoles se habían reportado mil 929 heridos en la Ciudad de México, pero al contabilizar a las personas atendidas en Puebla y Morelos, la cifra creció con 704 atenciones médicas más a lesionados.Además, se han otorgado 2 mil 796 atenciones psicológicas en la Ciudad de México.Del total de lesionados, 950 fueron atendidos por Servicios Estatales de Salud, 763 por el IMSS, 491 por el ISSSTE, 256 por la Semar, 130 por la Ssa y 43 en instalaciones de Pemex, detalló Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en conferencia de prensa.La dependencia también informó que tres menores rescatados del Colegio Enrique Rébsamen reciben atención médica en el Centro Médico Naval y agregó que uno de ellos ya fue sometido a una cirugía craneoencefálica."Nosotros tenemos información de que en el Centro Médico Naval hay tres niños hospitalizados, dos de ellos graves y uno en terapia intensiva, pero recuperándose. Dos de ellos por traumatismos en la zona pélvica, incluso uno de ellos ya con una cirugía craneoencefálica que está evolucionando con los mejores cuidados."Algunos otros sabemos que están en hospitales privados, pero no tenemos mayor información", indicó.Como parte de las acciones de protección contra riesgos sanitarios, explicó que se han asegurado 4 mil 926 unidades de medicamento caduco, 130 unidades de medicamento controlado, se han entregado frascos de plata coloidal y se han ofrecido pláticas de fomento sanitario.Estas medidas se han implementado a partir de 16 brigadas desplegadas en las zonas afectadas por el sismo en la Ciudad de México.Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, destacó que se mantiene una situación de contingencia a causa del sismo, por ello, llamó a la ciudadanía a cuidar su salud atendiendo las siguientes recomendaciones:-Revise las condiciones de su vivienda; si considera que no es segura, vaya a un albergue o con un familiar.-Tome en cuenta que los servicios de salud están operando y puede acudir a cualquier unidad de salud en caso de requerir atención.-Si lo requiere, busque consejería y apoyo psicológico.-Manténgase informado, consulte sólo fuentes oficiales, evite rumores y llame al 911 si tiene una emergencia.-Si va a donar alimentos o medicamentos, verifique que estén en buen estado y que no estén caducos.-Si acude a una zona donde haya derrumbes, use cubre bocas y, de ser posible, equipos de seguridad como casco, gafas protectoras y guantes. Además, utilice protector solar, lávese las manos cada vez que pueda y, en todo momento, siga las instrucciones de Protección Civil.