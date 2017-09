Mantienen rescate en 10 edificios.- Peña

Erika Hernández

Hora de publicación: 15:52 hrs.

El Presidente Enrique Peña Nieto informó que se mantendrá el rescate de personas en 10 de los 38 edificios siniestrados en la Ciudad de México.Mientras que en Puebla, Morelos, Guerrero y Estado de México en las próximas horas se desplegarán funcionarios federales y estatales, en forma muy coordinada, para poder levantar el censo de viviendas dañadas y, al mismo tiempo, hacer limpieza y remoción de escombros."Seguimos teniendo una presencia de atención y de rescate en los edificios siniestrados en 10 de los 38, en donde se prevé se estima que hay población o hay gente que pueda estar con vida."Aquí nuevamente, vuelvo a subrayar, la tarea de rescate, de apoyo, en esas edificaciones que se derrumbaron, se mantiene, no se suspende. Habremos de mantener las tareas de rescate para buscar todavía personas con vida, debajo de los escombros", afirmó.Tras recorrer esta comunidad, una de las 122 comunidades afectadas en Puebla, el Primer Mandatario recordó que la emergencia se atenderá en tres etapas.Nuevamente gradeció a los voluntarios su participación, especialmente a los jóvenes universitarios."Reconocer de forma publica el apoyo de muchos voluntarios, especialmente de jóvenes universitarios en todas las entidades. Ellos mismos y por iniciativa están teniendo presencia en distintas comunidades de los estados afectados."Ahí está la mano solidaria ayudando a las autoridades federales y estatales, a las Fuerzas Armadas", dijo.Antes, durante su recorrido por las calles de Chiautla, pidió no atender "filtraciones o rumores falsos" sobre que se suspenden las labores de rescate."Les pido no presten atención y menos se dejen confundir por quienes quieren hacerles saber que el rescate está suspendiendo. Las labores de rescate en estos sitios siniestrados en la Ciudad de México habrá de continuar hasta las últimas etapas que nos permitan todavía tener probabilidad de que haya gente con vida debajo de los escombros y esto habrá de mantenerse y seguiremos informado a la población del tiempo que está la tarea de rescate se mantenga", agregó.El Presidente informó que el sector salud en Puebla enfrenta un verdadero desafío, pues 20 centros de salud y 17 hospitales están dañados.Por ejemplo, señaló, el Hospital San Alejandro, considerado uno de los más grandes por contar con 500 camas censables, tiene severos daños, por lo que deberá ser reconstruido. Ante las afectaciones, los 450 pacientes hospitalizados, tuvieron que irse a otros nosocomios."Esto va a representar otro reto para la atención de la población derechohabiente del IMSS porque habrá que reconstruirlo, habrá que hacer dos nuevos hospitales", anunció.En resumen, el Primer Mandatario señaló que en Puebla son 112 municipios afectados, 45 personas muertas, siete personas desaparecidas y se tiene un registro preliminar de 10 mil viviendas, además de 200 templos afectados.Recordó que una vez que se tenga el censo se liberarán los recursos. También indicó que los negocios están dentro del conteo y se les apoyará para reactivar de inmediato la economía local.