Agotan recursos para dar con mujer

Víctor Juárez

Notas Relacionadas Buscan a 50 personas en edificios caídos

Hora de publicación: 16:47 hrs.

Con ayuda de aparatos, Topos y Cruz Roja, autoridades preparan el rescate de la señora Laura Ramos, atrapada en el edificio de Enrique Rébsamen 241, en la Colonia Narvarte Poniente.De acuerdo con elementos de la Marina, la señora podría ubicarse en el cubículo de las escaleras del edificio, el cual se desplomó en toda la planta baja, mas no por completo.Sin embargo, se desconoce el estado en que se encuentra la mujer."Aquí tenemos a los familiares de nuestro interés común, que es encontrar a Laura Ramos."Ya hemos agotado todos los recursos tecnológicos de punta que hay disponibles, (ahora) vamos a seguir con el recurso humano, que es entrar al cubículo de las escaleras", informó el oficial de la Marina Palacios.Por la mañana, se difundió un video en redes sociales de la hija de Ramos, quien pidió apoyo para rescatar a su madre desde temprano, y lamentó que no dejaran entrar a equipos voluntarios de rescate al inmueble."Personas con experiencia como son los Topos, la Marina, Cruz Roja y otras dependencias nos indican que hay la posibilidad de encontrar a Laura en ese lugar", explicó Palacios.Luego, al explicar el procedimiento a los familiares de la señora, el mando aseguró que, de no encontrar el cuerpo los equipos de rescate, procederán a remover el inmueble piso por piso."Yo espero que se haya equivocado el sensor", explicó un marino a los familiares, en referencia al aparato que utilizaron para detectar palpitaciones, el cual no detectó vida al interior del edificio.