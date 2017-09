'Pensaba que ya no vería a mis nietos'

Socorro Morales vivió un infierno durante 45 minutos, tras el sismo de magnitud 7.1 del pasado martes.Durante ese tiempo, comparte, no supo nada de su nieto Diego Alvarado, quien cursaba el sexto grado en el Colegio Enrique Rébsamen.La señora y su hijo, papá del niño, escucharon la noticia del colapso de la escuela por la radio y ahí empezó la angustia."Cuando yo me enteré que la escuela se había caído, la verdad, me puse como loca, y todavía no lo supero, pero mi hijo corrió a buscar al niño", recuerda en entrevista."Mientras, yo esperando en la casa con una angustia tremenda porque no sabía nada de mi nieto, pero para mi hijo la experiencia fue peor porque llegó y la escuela ya no estaba", recuerda.Diego, de 11 años de edad, sobrevivió al siniestro y fue albergado en una casa de una calle cercana. Tras el desastre, rememora su abuela, los vecinos abrieron sus puertas para recibir a los niños que alcanzaron a salir de la escuela.Cuando el padre encontró a Diego, dice Socorro, el niño lo abrazó y lloró con él."No le pasó nada, nada más la impresión, el susto, pero se soltó llorando tremendamente, porque fue algo terrible".Diego les contó, asegura, que los niños de sexto año no alcanzaron a bajar las escaleras durante el sismo y permanecieron en los pasillos."A él le tocó ver, bueno, a todos los niños, cómo se derrumbaba todo lo de aquí de al lado, se vino derrumbando todo y, donde comenzaban los salones de sexto, ahí paró el derrumbe. Entonces, yo siento que él está sumamente impresionado", indicó.Para Socorro, terminó el infierno de la angustia cuando su nieto regresó a casa."Cuando mi hijo llegó con el niño, bueno, haga de cuenta que había resucitado mi nieto porque fue una experiencia horrible, pero le dimos gracias a Dios".Margarita Sandoval, de 60 años, vivió una historia similar.Después del sismo se dirigió al colegio Enrique Rébsamen a recoger a sus nietos que estudiaban ahí, pero encontró la escuela en ruinas."Venía sobre Prolongación División y entonces en Acoxpa (...) me detienen y me dicen: 'no hay paso, señora, no hay paso', pero me saltó no sé qué y les dije: '¿por qué, por qué, qué pasó?'", recuerda en entrevista.Le respondieron que había colapsado la escuela a la que acudían sus nietos: Paola, de 11 años, que cursaba el sexto grado de primaria, y Emilio, de 6 años, alumno de primero."Le dije: 'no, no, por favor, déjeme pasar, ahí están mis nietos, déjeme pasar'", comparte entre pausas que reprimen lágrimas."En el momento en que eso sucedía estaba ya casi fuera de mí, ya no pensaba, bueno, pensaba que ya no iba a ver a mis nietos", agrega.Como no pudo acceder a la zona siniestrada, Margarita regresó a su casa, donde le avisaron que sus dos nietos estaban ilesos."Me mandaron un mensaje en el cual me dijeron que ellos ya estaban bien, que ya estaban en su casa, su mamá los había recogido. Bien, entre comillas, ¿no?, porque con el susto y demás."Entonces ya me dirigí a su casa a verlos, a abrazarlos y, pues, a darle gracias a Dios de que nuevamente estábamos juntos", detalla.Socorro y Margarita, con otros 30 papás y familiares de sobrevivientes del colegio Rébsamen, llevaron ayer a los niños al Hospital Ángeles Acoxpa, donde recibieron una terapia psicológica grupal para superar la tragedia.