Acusan que DIF-Morelos retiene ayuda

Rolando Herrera

Hora de publicación: 20:17 hrs.

Ciudadanos que se concentraron a las afueras de unas oficinas del DIF en Cuernavaca acusaron que esta institución pretende concentrar toda la ayuda humanitaria que está siendo enviada a Morelos para usarla con fines políticos.Haciendo eco de información difundida en redes sociales, los ciudadanos dijeron que los tráileres detectados en la autopista con despensas son obligados a dirigirse a la bodega del DIF, que encabeza Elena Cepeda, esposa del Gobernador Graco Ramírez."Allá adentro, en Bajada de Chapultepec, están descargando el penúltimo tráiler, desafortunadamente, creo que hasta los mismos choferes, por la presión, yo hablé con uno de ellos por teléfono y me dijo: 'por órdenes de Elena Cepeda nos dijeron entregar todo en el DIF Morelos'."Entonces, es bien importante que todos lo hagamos viral, hacerlo llegar a otras entidades que nos están mandando apoyo. El apoyo lo tienen que mandar con los civiles, no traer las cosas a Bajada de Chapultepec, por favor."¿Por qué? ¿Por qué no traerlo aquí? Porque si lo traen aquí el DIF lo va a empaquetar, lo va a contar como nos dicen ahorita, y lo van a meter en cajas y bolsas que digan 'Gobierno del estado', que diga 'DIF Morelos' y entonces el Gobernador y su supuesto hijo se van a achacar las cosas", dijo una mujer que estaba a la entrada del inmueble.El Municipio de Cuernavaca, gobernado por Cuauhtémoc Blanco, emitió un comunicado condenando que personajes de la vida pública pretendan lucrar con el dolor de las víctimas y sacar provecho de la solidaridad de la gente."Es lamentable que quienes se dicen comprometidos con Cuernavaca utilicen su cargo para confundir y condicionar la entrega de apoyos cuando las víctimas más lo requieren", señaló.Por ello, anunció, el centro de acopio de la Escuela Secundaria número 2 de Alta Vista fue trasladado a las oficinas municipales en el antiguo hotel Papagayo y los apoyos que lleguen serán resguardados por la Policía Turística.