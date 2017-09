Apuran en Jojutla peritaje de casas

Rolando Herrera

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Propietarios de inmuebles afectados por el sismo registrado el martes pasado urgieron a las autoridades de Protección Civil de Morelos a verificar sus domicilios e informar si pueden regresar a ellos o derribarlos.Los vecinos indicaron que han pasado ya dos días desde que salieron de sus casas o negocios y no han podido, en algunos casos, ni siquiera ingresar por sus pertenencias."Estoy esperando que me digan cómo quedó mi casa. Yo estoy en la calle de Pensador Mexicano, aquí en el centro, en Plaza Bonita", dijo Sara Ramírez, una mujer de 59 años que temporalmente está viviendo con su hermana y que, pese a que tiene un pie lastimado, acudió a la plaza municipal a insistir para que su vivienda sea inspeccionada."No me dejan sacar nada, no permiten pasar en esa calle. Todo se quedó adentro, nada más me salí con la ropa puesta y las muletas. Mi casa no se cayó, pero la de al lado sí, la del otro lado se le derrumbó todo el muro".Desde temprana hora, vecinos y comerciantes acudieron al centro de coordinación que se improvisó bajo una carpa en la explanada central con la esperanza de que los expertos fueran a su vivienda o negocio."Desgraciadamente no sabemos bien qué es lo que va a suceder. Nosotros tenemos propiedades en Josefa Ortiz de Domínguez, es un local; tenemos un local en Zayas Enríquez, también; en Aquiles Serdán; una casa sobre Leyva; una casa sobre 5 de Febrero; todos están colapsados", dijo Miriam Tirado, quien junto con su familia vende insecticidas y equipos de telefonía celular."Quisiéramos sacar al menos nuestro productos, lo del negocio más que nada, que es lo que más preocupa".A la espera de un diagnóstico también estuvieron los locatarios del mercado Benito Juárez, el más grande de los tres que existen en esta localidad, el cual cerró sus puertas tras presentar fisuras en algunas paredes por el sismo.En esta nave de dos plantas hay 458 locales de distintos giros y una parte es utilizada como oficinas, que son ocupadas por algunas dependencias municipales."Nos dijeron que hoy vendrían a revisar, esperemos que así sea. Como ves no hay actividad, por la seguridad no sólo de los clientes sino también la nuestra, como locatarios. Sólo se permitió que aquellos que tuvieran mercancía perecedera entraran por ella y la comercializaran en la calle", informó Antonio Flores, administrador del mercado.Ayer, cerca del mediodía, cinco cuadrillas integradas por personal de Protección Civil y Bomberos, y encabezados por ingenieros, comenzaron a revisar los inmuebles dañados y a señalar, a través de colores, el estado que guarda cada uno de ellos.Le pusieron una marca roja a aquellos que son inhabitables y están apunto del derrumbe; en amarillo marcaron los inmuebles que pueden ser utilizados siempre y cuando se tomen medidas de reforzamiento; en tanto que en verde fueron señaladas aquellas viviendas y negocios que no representan ningún peligro.Tras una primera jornada de inspección, que incluyó a 40 negocios ubicados en la zona centro, se determinó que en promedio el 20 por ciento de los inmuebles tiene que ser demolidos."En el primer cuadro para habitar no hay ninguno, hay varios que son susceptibles de demolición, dos edificios de cada 10 requieren demolición, el resto necesita de reestructuración y remodelación", explicó Daniel Espina, del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos.