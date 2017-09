Ofrece Marina disculpa por 'Frida Sofía'

REFORMA/ Redacción

Hora de publicación: 22:05 hrs.

Mandos de la Marina encargados de las labores de rescate en el Colegio Enrique Rébsamen ofrecieron una disculpa por difundir la supuesta existencia de "Frida Sofía" bajo los escombros."Quiero dejar en claro que la información que recibieron los mexicanos de la existencia de una niña viva en los escombros fue difundida por la Marina con base de la información de los técnicos, de los rescatistas, civiles y de la institución", dijo un mando."En nuestro ánimo no está generar falsas expectativas. Nosotros hemos ido compartiendo toda la información que hemos obtenido de los rescatistas y los análisis técnicos", reiteró.De acuerdo con los marinos, la información que cuenta la dependencia no les permite determinar si la persona que se encuentra en los escombros pertenece a un menor o a un adulto."Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información de la tarde donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor, la información que prevalece no asegura si se trata de alguien mayor o una niña", indicó.Por la tarde, en el Colegio, los mandos aseguraron que tras un censo con la SEP se podía determinar que no había más niños bajo los escombros.En ese momento, detalló que se tenía datos de 25 personas fallecidas, 19 niños y 6 adultos, y 11 rescatados con vida.Reiteraron que las labores de rescate seguirán en la zona y se informará a la sociedad los avances de las maniobras.