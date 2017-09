Pierden dedos durante rescate

Evlyn Cervantes

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Ayudar les ha costado a los brigadistas más que su esfuerzo: algunos han perdido dedos en las labores de rescate.Cuando colaboraba para evacuar a sus alumnos del grupo "1H", al profesor Javier Pacheco Santa María, de 53 años, le cayó una barda encima que le aplastó su mano izquierda, provocando daño en tres dedos.Al llegar al hospital, los médicos le amputaron el dedo anular y una parte del dedo meñique, mientras que el dedo mayor le fue reconstruido."Me dicen mis compañeros que soy héroe porque me quedé a sacar a los alumnos, pero yo no me siento héroe, siento más bien que era mi responsabilidad sacar a los muchachos", dice el profesor de la secundaria Ehecatl, ubicada en Ecapetec, mientras contempla la foto de su mano lesionada en el celular.El oficial Mario Segura, de 39 años, participaba en el rescate de personas en un edificio que se derrumbó sobre Avenida Santa Ana cuando le cayó una barda encima y perdió parte de un dedo de su mano izquierda."Empezamos a sacar los escombros porque nos decía un familiar que había tres personas adentro y se cayó un pedazo de barda, me cayó en la mano, la alcancé a sacar, pero mi dedo se quedó ahí atorado. Traté de ayudar, pero no pude llegar a mi objetivo", lamentó.Algo similar le pasó a José Óscar Rodríguez Trejo, empleado postal de 37 años, quien al intentar rescatar a su vecino perdió un dedo de la mano derecha."Al momento de bajar, escucho a un vecino que grita, entonces fui a su casa para tratar de asistirlo. Había un picaporte en la puerta con un vidrio roto, jalé el picaporte y me cortaron los vidrios, yo quería ayudar a esa persona a salir porque le falta un pie, pero me corté el dedo pulgar de la mano derecha", contó.Isabel Chávez Esquivel, encargada del Triage de Urgencias Adulto en el Hospital "Adolfo López Mateos" informó que en ese nosocomio se atendió a un total de 105 pacientes a consecuencia del sismo.