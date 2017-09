'Sólo hay ganas de rescatar'

Lograron lo que, tras 36 horas de labores de rescate, parecía imposible: accesar al sótano del edificio contiguo al derrumbe en la Calle Escocia número 30 para buscar a posibles sobrevivientes.La Brigada Rover es un grupo de scouts con 30 años de experiencia que se dedica, principalmente, al rescate de personas en montañas.Tras el sismo del martes, su ayuda se sumó al trabajo de voluntarios, elementos de la Sedena, Marina y Protección Civil.El equipo -que encabeza Eduardo Carrasco- se compone de 12 personas, 10 hombres (entre ellos su hijo y sobrino) y dos mujeres que con arnés, cinta tabular, mosquetones, poleas, cascos y guantes accesaron a la zona de derrumbe en Escocia.Sin embargo, según Carrasco, las autoridades no dejaron apoyar en las labores a las dos mujeres, alegando su falta de fuerza.Horas después del temblor, autoridades y brigadistas hicieron un boquete en el edificio junto al número 30 de Escocia para llegar a la zona de desastre.A las 23:30 horas del miércoles, la Marina informó a la Brigada Rover sobre un tuit que alertaba que en el inmueble derruido aún continuaba una persona con vida.Carrasco ingresó por el boquete junto con su equipo, previa revisión de los planos hechos a mano que realizaron las autoridades sobre el edificio. Desafortunadamente, no hallaron sobrevivientes.El hombre cuenta que, al entrar, la respiración disminuye, su seguridad no está garantizada, pero es la adrenalina la que mantiene los sentidos agudos. No reina el miedo, sólo hay ganas de rescatar.Eduardo Rocha, brigadista de Rover, comenta que la lluvia registrada provocó que abandonaran la labor en el sótano.El equipo siguió con otras tareas. Se trasladaron al edificio de Escocia y Gabriel Mancera, localizado una cuadra de donde se encontraban."El edificio estaba muy dañado. Los federales no permitieron el acceso. Los militares tampoco, por lo complicado. Ahí no sabíamos si podíamos regresar con vida. Se sentía impotencia de no ayudar, porque sabíamos que ahí sí había gente con vida", externó.