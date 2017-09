Causa desastres la falta de fe, afirma Bronco

El Gobernador Jaime Rodríguez encontró en la falta de fe en Dios una explicación a los desastres naturales que han golpeado al País."Todos estamos viviendo esto de los desastres naturales contra los que no tenemos defensa", dijo al inaugurar una planta de la empresa Fimex, en Ciénega de Flores."Evidentemente porque no hemos sido corresponsables con la naturaleza y hemos sido demasiado liberales en el tema de la fe."Creo que hay esas conexiones, ¿no?, de quién nos creó y creó la naturaleza para convivir".Ante los invitados y un sacerdote católico que acudió a bendecir las instalaciones, "El Bronco" retomó su posición de que hablar de Dios en el Gobierno no es ir contra el principio de Estado laico y reprochó a quienes lo criticaron."No soy religioso, pero creo en Dios", dijo. "Nos hace falta a muchos de nosotros eso, para equilibrar las decisiones de una sociedad".El Mandatario estatal señaló a EL NORTE -diario de Grupo Reforma- como uno de sus críticos en ese tema y en otros, como el reparto de tarjetas de internet a jóvenes, y aseguró que emprenderá una campaña para que la gente ya no lea el periódico.