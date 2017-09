Continúa rescate en 10 inmuebles

Benito Jiménez y Érika Hernández

Hora de publicación: 00:00 hrs.

A 48 horas del sismo, se anunció que las labores de rescate continuarán en 10 de los 38 inmuebles siniestrados que el Gobierno de la Ciudad de México señaló como prioritarios.El Ejército y la Marina asumieron el control de daños en la CDMX, así como de las maniobras de búsqueda y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas.En el inmueble derrumbado en Viaducto y Torreón, la PF suspendió tareas de rescate.Además, fueron desplegados al menos 7 mil militares, marinos y agentes federales en las zonas devastadas para garantizar la seguridad pública y evitar el robo a viviendas que no están habitadas.Fuentes de la Sedena y la Marina aseguraron que no se ordenará a las tropas salir de los escombros hasta tener la certeza de que ya no existe ni una persona con vida bajo los edificios.De gira por Chiautla, Puebla, el Presidente Enrique Peña también anunció que no se dejará de retirar escombros hasta agotar la búsqueda de vidas."Seguimos teniendo una presencia de atención y rescate en los edificios siniestrados, en 10 de los 38 en donde se estima que hay población o hay gente que pueda estar con vida", aseguró.