Niegan a Borge arresto domiciliario

Luego que la Fiscalía advirtiera de un riesgo de fuga, un tribunal panameño volvió a negar este jueves la detención domiciliaria al ex Gobernador mexicano Roberto Borge, acusado de corrupción en su País y cuya extradición aprobó Panamá.El Tribunal Superior de Apelaciones negó la petición de la defensa de levantar la detención preventiva y argumentó que el proceso ya se encuentra en fase de ejecución tras ser concedida la extradición por la Cancillería de Panamá el pasado lunes.La jueza Yiles Pitti, quien presidió la audiencia, también rechazó por improcedente la petición del defensor Carlos Carrillo de una fianza para Borge, que ayer fue a la comparecencia resguardado por policías fuertemente armados y con pasamontañas.El tribunal rechazó la petición de la defensa de mantener a Borge en la cárcel El Renacer, luego de que el Fiscal José Antonio Candanedo afirmara que la Policía consideró que hay riesgo de fuga del detenido y pidió llevarlo a la sede central de ese organismo de seguridad.La corte de apelaciones afirmó no ser competente para atender ese tema y lo dejó en manos de la Cancillería panameña, que ya, según el Fiscal, había indicado al Ministerio de Gobierno que tomara el asunto en sus manos."Ya nosotros lo damos como que (Borge) iba para la (sede de la) Policía", sostuvo Carrillo.Ninguna fuente de la Fiscalía ni del Ministerio de Gobierno han confirmado el traslado de Borge a la sede central de la Policía.El tribunal de Apelaciones señaló que tampoco tenía competencia para decidir sobre una petición de atención médica para el ex Gobernador, que sufre problemas de salud que deben ser atendidos en un hospital, y lo dejó en manos de Cancillería y el Sistema Penitenciario.La misma corte negó el pasado 2 de agosto a Borge el cambio de la detención provisional bajo el argumento de que sus ingresos mensuales (unos 16 mil dólares) y su falta de arraigo en Panamá son prueba de una alta peligrosidad de evasión.La Cancillería anunció el lunes pasado que Borge apelará la decisión de extraditarlo, lo que solo puede hacer mediante un incidente de objeciones ante la Sala Segunda de lo Penal en la Corte Suprema de Justicia panameña (CSJ).Carrillo expresó en la audiencia celebrada este jueves que todavía no ha presentado el recurso ante la CSJ.Borge, quien tenía desde el pasado 31 de mayo una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de México por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue detenido el 4 de junio en Panamá cuando se disponía a tomar un vuelo a París.