Alistan maquinaria en Colegio Rébsamen

Ernesto Núñez

Hora de publicación: 07:14 hrs.

Con presencia de grúas y retro excavadoras, al amanecer de este viernes continúan los trabajos de rescate en el Colegio Rébsamen, al sur de la Ciudad de México.Personal de la Secretaría de Marina mantiene acordonada la zona y, alrededor de las 6:30 horas, desalojó el patio de la escuela, donde han trabajado rescatistas, médicos y voluntarios durante los últimos tres días en busca de algún sobreviviente.Hasta el momento, no ha sido rescatada la persona que, según declaró ayer el subsecretario de la Semar Enrique Sarmiento, permanecería aún bajo los escombros.Con una reducida presencia de rescatistas, en comparación con los días anteriores, los trabajos avanzan lentamente, y ya han transcurrido más de 24 horas desde que se rescató el ultimo cuerpo, perteneciente a una mujer que se convirtió en la vigésimo quinta víctima mortal del sismo en este Colegio.La presencia de maquinaria pesada en el lugar ha causado inquietud en redes sociales, donde algunos usuarios han denunciado una presunta intención de retirar los escombros sin terminar la búsqueda de probables sobrevivientes y personas fallecidas.Sin embargo, personal de la Marina asegura que la grúa de más de cinco metros de altura, colocada desde ayer frente al edificio colapsado, sólo está ahí para detener la losa superior del inmueble y evitar que éste se derrumbe por completo.Y, hasta el momento, no se habría tomado la decisión de intervenir con máquinas.Mientras los rescatistas continúan con su trabajo a mano, cuidando de no dañar más el edificio, las autoridades evalúan los pros y contras de meter las máquinas.Por lo pronto, hasta el colegio han llegado brigadas de médicos, paramédicos, enfermeras y psicólogos, quienes buscan víctimas y familiares para tratar de darles consuelo y alivio, aunque ya no han encontrado a nadie.En la zona ya no hay presencia de padres de familia o familiares del personal del Colegio buscando a alguna persona aún extraviada.Lo que sí hay es presencia de televisoras y otros medios de comunicación, atentos al posible desenlace de la tragedia en el Colegio Rébsamen.A poco de cumplirse las 72 horas después del siniestro, la tensión se mantiene en la zona.