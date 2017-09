Usan maquinaria en edificio de la Roma

Benito Jiménez

Hora de publicación: 08:21 hrs.

Aún con reclamos de que existen dos mujeres atrapadas entre escombros de edificio de Puebla 282, autoridades decidieron usar maquinaria pesada en el lugar.Fuentes de la Marina aseguran que el empleo de las máquinas se lleva a cabo con precaución y no significa la destrucción total de la estructura.Estos trabajos dieron inicio después de las 6:00 horas, pese a reclamos de familiares de una de las mujeres supuestamente atrapadas, identificada como Guadalupe Rojas, de 43 años de edad.Esta mujer, junto con otra identificada como Karina Vega, son químicas que laboran en el Laboratorio Cencon, ubicado en este edificio de 3 niveles."Nosotros estamos seguros de que mi hermana está ahí porque estamos en contacto con compañeros de mi hermana que aseguraron que la vieron cuando fue el derrumbe, queremos que las búsquedas se lleven a cabo como en los primeros días. Estamos conscientes de que a lo mejor mi hermana no pudiera estar con vida pero siempre hay esperanza", dijo Leticia Rojas a REFORMA.Por lo menos tres máquinas laboran en el área retirando escombros que se van directamente a camiones de volteo.Del lugar han salido al menos cuatro camiones con escombros.En este lugar ya no se permite el ingreso de voluntarios y la calle de Puebla está totalmente bloqueada por elementos de la Policía capitalina y el Ejército, entre Valladolid y Salamanca.Ayer, en un mensaje, el coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, dijo que no se usa maquinaria en edificios donde se sabe que hay personas.