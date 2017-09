Estiman 10 mil casas dañadas en Morelos

Rolando Herrera/Enviado

Hora de publicación: 08:34 hrs.

El Gobernador Graco Ramírez informó que el número de viviendas afectadas en la entidad por el sismo de 7.1 grados registrado el martes pasado podría ascender a 10 mil.Este viernes, indicó en un informe que transmitió desde el C5, comenzará ya el censo casa por casa para determinar el nivel del daño."Vamos a trabajar conjuntamente para empezar el censo de viviendas, 10 mil viviendas, se supone, tenemos ya, de manera preliminar, que sufrieron una afectación, se supone digo, porque tenemos que probarlo que así es", señaló.En el censo, dijo, participarán autoridades municipales, estatales y federales.Ramírez aseguró que los grupos que irrumpieron ayer en tres bodegas del DIF estatal están actuando de manera deliberada para apropiarse de las despensas con el pretexto de que la ayuda no está llegando a los damnificados."Queremos decirles que esta acción vandálica no va a quedar impune, quieren engañar a la gente diciendo que esto es para un uso faccioso, cosa más falsa no puede haber", sostuvo.