Frenan máquinas en la Roma; entran perros

Benito Jiménez

Hora de publicación: 10:20 hrs.

Un grupo de caninos de brigadistas de Ecuador ingresaron a la estructura colapsada ubicada en Puebla 282, en la Colonia Roma, para corroborar que no existan personas atrapadas.También ingresaron con un equipo de inspección para detectar movimiento o calor a través de una microcámara dirigida por un cable.Esto luego de que se diera a conocer que aún existen dos mujeres atrapadas empleadas de Laboratorios Cencon.Al sitio arribaron además un equipo de Bomberos de Guadalajara, Jalisco, con experiencia en la técnica internacional de USAR (Urban Search and Rescue)."Venimos a hacer un relevo, hay una controversia de que hay cuatro o dos personas, no queremos una situación de rumor, vamos a verificar primero con perros y luego con el levantamiento de losas", indicó el Primer Oficial Jesús Hernández López, de Guadalajara.Con esto se frenaron los trabajos de la maquinaria pesada que retiraba escombro en este sitio.De acuerdo con familiares de dos mujeres, ahí están atrapadas Guadalupe Rojas y Karina Vega, ambas químicas.Laureano Quintero, rescatista de Salamandra, Colombia, realizó en Puebla 282 trabajos de búsqueda durante la madrugada.El rescatista dijo a REFORMA que hasta el momento no existían indicios de personas atrapadas."No hay que caer en la especulación, por lo pronto no (hay cuerpos), pero siempre hay la esperanza, pero insisto sin especulaciones", indicó Quintero.De acuerdo con el plan, los ecuatorianos, también con capacitación USAR, realizarán un "mapeo" de la estructura colapsada con perros y equipos de detección de temperatura y movimiento.Después ingresará el equipo USAR de los Bomberos de Guadalajara para cortar concreto y buscar introducirse hasta el fondo de los escombros."Es una tarea que va a llevar seis horas", pronosticó el bombero tapatío.