Acusan retención de víveres en Jojutla

Rolando Herrera/Enviado

Hora de publicación: 11:15 hrs.

Habitantes de Jojutla acusaron que las autoridades están reteniendo la entrega de la ayuda humanitaria y canalizándola a través de líderes políticos."Están sacando las despensas y se las están dando a líderes de partidos, con la idea de que ellos llamen a su gente y se las den nada más a su gente y eso no se vale. Estamos tratando de evitar eso", dijo Aristeo Castro, residente de la Colonia Zapata.Esta madrugada, hasta el centro de Jojutla llegó un tráiler con toneladas de ayuda procedente de Guanajuato y los vecinos se organizaron para repartir de manera directa las bolsas con despensa.En cuestión de minutos, alrededor de unas 300 personas llegaron hasta el centro y se formaron para recibir la ayuda."Si nos van a regalar algo que nos lo entreguen aquí, en Jojutla, porque allá en la colonia, yo vivo en Tlatenchi, no nos quieren dar nada, todos nos están negando las cosas, ¿por qué?, porque todo se está metiendo en casas, en bodegas, están embodegando todos los alimentos", dijo Luz María Hernández.Los camiones que llegan con ayuda a Morelos son detectados en la carretera por las autoridades y son desviados hacia centros de acopio oficiales y bodegas, dijo Castro."No sabemos quién de los niveles de Gobierno está deteniendo los carros. Me llegó una llamada a las cuatro de la mañana que llegaba este carro, paré a mi familia y a mis vecinos a que viniéramos a repartir y desde la cuatro de la mañana estamos repartiendo este apoyo que nos viene de Guanajuato, lo hizo, ahora sí que la recolección, la hizo Zapaterías Ferman", señaló Castro.