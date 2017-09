Retiran candil en Cámara de Diputados

Claudia Salazar

Hora de publicación: 12:09 hrs.

La Presidencia de la Cámara de Diputados y coordinadores parlamentarios acordaron el retiro definitivo del candil del Salón de Plenos para evitar mayores riesgos para los legisladores en caso de otro sismo.Este viernes se lleva a cabo el desmontaje del objeto de 20 toneladas de peso y que se sostiene del techo del salón,Aunque no hubo daños en su estructura y las placas de acrílico tampoco están afectadas por el último movimiento telúrico, se tomó la decisión de su retiro definitivo.Sólo una lámina tuvo una pequeña fractura, pero para los diputados no puede haber más riesgos: si se daña el candil, se cae.El candil ha sido un símbolo del Salón de Plenos y cuando ha habido un temblor, el ruido de las placas y la forma en que se mueven han dado señal de la intensidad del movimiento.Durante el terremoto de magnitud 7.1 del pasado martes, el salón de sesiones se llenó de polvo blanco, que caía del techo, y cubrió mesas, curules y pasillos.La lámpara se reconstruyó tras el incendio de 1989 y se colocó de nuevo en 1994. Desde entonces, el candil se sostiene de la estructura llamada "paso de gatos".El lunes, la Cámara recibirá el dictamen pericial de las condiciones estructurales del inmueble, aunque ya se conocen afectaciones en los edificios H y B, donde se encuentran las oficinas de los diputados del PRI, PVEM, PRD, PAN, Panal y Morena.Aun así, la sesión suspendida durante el temblor se reanudará el martes y si no se decide una sede alterna, el emblemático candil ya no estará.