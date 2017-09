Acaba labor de rescate en laboratorio

Benito Jiménez

Hora de publicación: 12:10 hrs.

Eber Arroyo, rescatista de Ecuador, confirmó que en el Laboratorio Grupo Cencon, en la Colonia Roma, ya no existen personas con vida, por lo que reinician el uso de maquinaria pesada.En entrevista con REFORMA, dijo que con esto terminaron los trabajos de rescate e inician a partir de ahora los de la recuperación de al menos dos cuerpos.Arroyo acudió esta mañana con una treintena de elementos al edificio en Puebla 282 para corroborar que ya no existieran personas atrapadas con vida.Esto luego que se informó que en ese lugar iniciaron los trabajos de maquinaria pesada desde las 5:00 horas.A las labores de los ecuatorianos, con técnicas de USAR, se unieron bomberos especializados de Guadalajara y Tijuana.Todos los rescatistas fueron invitados por elementos del Ejército para que corroboraran que ya no existían atrapados con vida."Cuadrangulamos la estructura, hicimos una búsqueda canina con tres canes por el tema de los olfatos y la contaminación que existe por químicos, luego hicimos una búsqueda tecnológica, hicimos una limpieza en el ala izquierda, hemos puesto un marcaje internacional y está limpio", explicó."Y en el cuadrante derecho está un marcaje de que hay cadáveres, pero no podemos sacarlos, ya tienen que comenzar a mover placas y una vez que muevan las placas encontrarán los cuerpos"."En este puesto ya no hay nada más que hacer, se nos ha pedido que nos desplacemos a otro lugar", comentó Leonardo Arízaga, Embajador de Ecuador en México.En Puebla y Valladolid, a unos metros del edificio de tres niveles colapsado, familiares de Guadalupe Rojas, de 43 años, y Karina Vega, de 29, químicas que quedaron bajo los escombros, fueron informados de este tema.Martín Vega García, tío de Karina, lamentó la noticia, no obstante, indicó que espera la recuperación del cuerpo para que la familia se libere de la angustia."Sabemos que es una noticia de desgracia para la familia, pero al menos ya sabemos que se encuentra ahí", indicó.En Puebla 282 trabajan ahora miembros de la Secretaría Defensa Nacional, junto con los bomberos de Guadalajara.Para quitar tramos grandes de loza, los militares no descartan el uso de maquinaria pequeña y pesada.Los caninos Kratos, Lucky, Stinky, Tolka y Gina laboraron durante más de cinco horas para dar negativo en el hallazgo de personas atrapadas con vida.