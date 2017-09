Afirman que DIF-Morelos sólo almacenó apoyo

César Martínez

Hora de publicación: 13:43 hrs.

Integrantes de la asociación Sociedad Civil Organizada Morelense aseguraron que la ayuda que se almacenaba en una bodega del DIF estatal en Cuernavaca ya fue llevada a las comunidades necesitadas.César López, uno de los líderes de esa agrupación, mostró los improvisados registros que hicieron para el reparto de la ayuda, después que ayer cientos de morelenses irrumpieron en esa bodega, alertados por las redes sociales de que el Gobierno de Graco Ramírez quería etiquetar la ayuda ciudadana como apoyo del Estado."Se hizo de buena voluntad, desgraciadamente de esa puerta para afuera no tuvimos la certeza, no llevaban una policía o alguien, de que fue al lugar, se actuó de buena fe", comentó, dentro de la bodega."Ahorita solamente se está pidiendo a la gente que tenga paciencia, se va a trabajar ya en equipo, Gobierno-sociedad, el Gobierno no va a robarse nada, lo único que estamos haciendo es concentrar todo en un mismo lugar para llevarlo a las localidades".Contrario a lo que se puede observar en imágenes difundidas ayer del interior de la bodega, este viernes la ayuda almacenada era mucho menor.Según Alma Hernández, también de Sociedad Civil Organizada Morelense, aseguró que lo ocurrido ayer no fue un saqueo de parte de la gente, sino una protesta derivada de la falta de información correcta, aunque reconoció que era preferible llevar la ayuda directamente a las zonas necesitadas."No fue saqueo, fue apoyo de la gente que estaba inconforme, porque no tenían la orientación, no estaba la información como tenía que ser, estaban inconformes con la idea de que, hablemos claro, Gobierno quería usar parte de lo que había traído el pueblo para beneficio propio", dijo."Para mí hubiera sido más fácil que nos evitáramos todo esto y se entregara directamente, siendo apoyados por Protección Civil, no sé, directamente a los lugares necesitados, y todo esto a lo mejor nos lo hubiéramos ahorrado".Hoy por la mañana llegó al lugar el comisionado estatal de seguridad, Albero Capella, quien se comprometió a trabajar en conjunto con la sociedad civil, según los integrantes de Sociedad Civil Organizada Morelense.Afuera de la bodega permanece, desde ayer, un camión procedente de Nayarit, pero no se notó presencia de ciudadanos que trataran de evitar la salida o llegada de víveres.