Voluntario techie

Axel Romero

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Con 10 años de experiencia, el termógrafo Carlos Zuckermann tomó su cámara FLIR ONE y la conectó a su iPhone para ir a la textilera ubicada en Chimalpopoca y Calle Bolívar. Su objetivo: ayudar a los voluntarios y a los servicios de emergencia a encontrar víctimas entre los escombros.Ahí, Zuckermann se echó pecho tierra para registrar el lugar con el dispositivo. A pesar de contar con una cámara mikron M7600 PRO, que tiene mayor resolución, no pudo utilizarla debido a que los espacios eran reducidos.De acuerdo con el termógrafo, la FLIR ONE, aunque es básica, permite movilidad en los escombros y provee lo necesario para mapear una área pequeña y así determinar si hay alguien atrapado. Incluso, puede diferenciar si se trata de algún animal o una persona."A mí lo que me interesa es la difusión de la tecnología, porque mucha gente no lo sabe usar", comentó el experto, "además del rescate, existen métodos para que, por medio de la termografía, hagamos una primera evaluación estructural, la evaluación eléctrica en edificios dañados".Al día siguiente, Zuckerman fue a la calle de Saratoga en la colonia Portales, pues escuchó que un edificio de cuatro pisos, ubicado en el 714, se había derrumbado el miércoles en la tarde."Traigo una cámara termográfica para búsqueda y rescate, y una cámara endoscópica de 5 metros, además de que viene una médico conmigo. Con la termográfica, si quieres, puedes hacer un paneo para ver si hay gente", explicó Zuckermann al llegar al lugar.Las autoridades, conformadas por militares y grupo policíaco de la Ciudad de México, ya habían acordonado el área y no le permitieron el acceso.Aún quedaban los tres últimos pisos del edificio y se realizaban maniobras para quitar los tanques de gas de las instalaciones y reducir el riesgo en la zona. Después, se procedería a la búsqueda de supervivientes, entre ellos, Candy, una trabajadora doméstica que, según sus allegados, se encontraba en el tercer piso durante el siniestro. Ahí, Zuckerman ofreció su apoyo."No logré identificar a alguien con el infrarrojo, pero también es bueno porque había gente trabajando en donde no era necesario. Me cercioro de que se necesite apoyo", explicó."Incluso si no hubiera luz, yo no necesito luz, yo necesito infrarrojo y eso todos los cuerpos vivos lo emiten. Es lo que mide el lente".Zuckerman es Ingeniero Mecánico Eléctrico con especialidad en termografía. Y aunque él pudo acudir a los edificios con equipo especializado, recomienda a terceros realizar un monitoreo de las instalaciones con empresas que tengan la certificación asnt-tc1-a, iso 18436-7 o iso 9712, para verificar que están preparadas para hacer el diagnóstico.El proceso es recomendado para confirmar que las conexiones eléctricas estén en buen estado y así se evite algún incidente, en caso de que ocurra una fuga de gas.