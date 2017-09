Lo creen rescatado... pero no lo hallan

Guadalupe Fernández

Hora de publicación: 15:09 hrs.

Virginia busca con desesperación a su esposo, Vicente Manuel, quien supuestamente fue rescatado con vida el 19 de septiembre de un edificio que se derrumbó en Edimburgo 4, Colonia Del Valle.La esposa del hombre, de 62 años, llegó al edificio de 8 pisos alrededor de las 16:00 horas del 19 de septiembre, tras saber que su edificio cayó por el sismo y que su esposo estaba dentro.En el sitio, voluntarios le impidieron el paso; sin embargo, posteriormente, le informaron que su esposo se encontraba dentro de las primeras 14 personas rescatadas con vida del lugar, quienes habían sido llevadas al Hospital Gabriel Mancera.La mujer acudió al nosocomio que, por falta de electricidad, no se encontraba en funcionamiento.En fotos de medios de comunicación, incluso lograron ver el rescate de una persona con características similares al hombre.Desde entonces, la mujer y conocidos han emprendido una búsqueda por clínicas, llamadas a Locatel e incluso acudieron al Servicio Médico Forense.Pero de Vicente Manuel no hay pista.En el departamento, Virginia encontró el celular de su esposo intacto y su licencia de conducir."Nadie tiene un control, no hay una lista, nadie nos sabe decir a dónde se lo llevaron, en Locatel ya está el reporte, yo entré al departamento después y reconocí mi cuarto, el baño, pero mi papá no estaba", dijo Valeria, hija de Vicente.La familia del hombre hizo un llamado en albergues para que puedan reconocerlo, y a las autoridades para que realicen un control de rescatados vivos y fallecidos.