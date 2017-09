Mantienen fe por Reyna en el Rébsamen

Miguel Ángel Dávila, primo de Reyna Dávila, pide a activistas de derechos humanos internacionales que no concluya la búsqueda de su prima, quien trabajaba en el colegio Rébsamen Foto: Ernesto Núñez

Ernesto Núñez

Hora de publicación: 15:36 hrs.

Más de 72 horas después del sismo que derrumbó un edificio del Colegio Enrique Rébsamen, los familiares de Reyna Dávila, empleada de la escuela, sostienen la fe en que sea rescatada con vida.Reyna Dávila podría ser la mujer que, según reportó ayer la Secretaría de Marina, aún se encuentra bajo los escombros.Hoy, sus familiares se mantienen frente al colegio, esperando su rescate."Soy hermano de la persona desaparecida que están tratando de rescatar, y aprovecho este medio para pedirles a los rescatistas que sigan brindando el apoyo, agradecerles, y que sí nos ayuden a rescatar a nuestra persona que está ahí atrapada", comentó a REFORMA José Guadalupe Dávila.Además de su hermano, el esposo de Reyna y otros familiares se mantienen desde hace tres días en la privada de Brujas 13, frente al Rébsamen, a la espera de noticias.Reyna Dávila era empleada de intendencia en el colegio; tiene más de 40 años y es madre de dos niños.El pasado 19 de septiembre, ella y 36 personas más quedaron sepultadas bajo el edificio administrativo del colegio.Hasta el momento, según la información de la Marina, se han rescatado a 11 personas y encontrado a 25 ya fallecidas (19 menores y seis adultos). Reyna sería la última de las personas en ser buscada entre los escombros.De acuerdo con el testimonio de su hermano, en estas 72 horas las autoridades los han mantenido informados sobre los trabajos para llegar a ella, a pesar de que en las primeras horas la atención se centró en el rescate de niños que pudieran mantenerse bajo los escombros."Hasta eso, nos dicen que le están echando ganas y sí se ve que están trabajando, pero obviamente que las losas, como están sobrepuestas, no se pueden ir quitando y moviendo como se quisiera para poder liberarla más pronto. Pero sí se están esforzando", reconoció José Guadalupe.Hasta el Colegio Rébsamen han sido trasladadas grúas y maquinaria pesada que podrían utilizarse para remover las losas.Pero los coordinadores del rescate han aclarado que no se utilizarán para una demolición, sino para evitar que la losa que quedó hasta arriba de la montaña de escombros pueda provocar el colapso definitivo del edificio.Sobre la presencia de maquinaria y su probable uso en el rescate, el hermano de Reyna comentó: "es obvio que estamos preocupados porque se pueda lastimar más".También esta mañana, al lugar arribaron activistas de una organización llamada Cuerpo Diplomático de Derechos Humanos Internacionales, para testificar que la maquinaria pesada que ha sido colocada frente al edificio dañado no sea utilizada indebidamente.María Barroso, delegada argentina de esta organización, aseguró que acudieron al lugar tras la difusión de un audio en redes sociales, en el que una mujer asegura que la maquinaria sería empleada antes de rescatar a las víctimas.Según la activista argentina, ella misma entró al punto exacto donde topos, militares y brigadistas de la Cruz Roja llevan a cabo los trabajos de rescate, y aseguró que se está cuidando la integridad de los sobrevivientes."Es lamentable que alguien utilice las redes sociales para difundir ese tipo de mensajes. Por eso venimos, para cerciorarnos de que es falso que se vaya a emplear esta maquinaria antes de que la última persona sea rescatada". dijo Barroso.Antes de retirarse del lugar, los activistas fueron abordados por Miguel Ángel Dávila, primo de la mujer que es buscada en el colegio Rébsamen, quien les aclaró que ellos sí han estado presentes en todo momento, a la espera de que Reyna sea rescatada con vida.