Darán monederos para reconstrucción en Oaxaca

Érika Hernández / Enviada

Hora de publicación: 16:38 hrs.

El Gobierno federal entregará la próxima semana los monederos electrónicos con los recursos para la reconstrucción y éstos serán manejados por mujeres.Así lo informó el Presidente Enrique Peña Nieto a cientos de damnificados de esta comunidad, donde mil 600 viviendas fueron destruidas o registran daños severos.Aseguró que las tarjetas serán entregadas en cada domicilio, a fin de que no haya intermediarios y se haga mal uso del dinero.El Mandatario pidió a los damnificados que la mayoría de ellos sean quienes construyan sus inmuebles, y quienes no puedan, afirmó, serán respaldados por empresas.El Gobierno federal aún no define cuánto dinero asignarán por casa, sin embargo, informó Peña Nieto, todas las viviendas destruidas recibirán el mismo monto, al igual que todas las que tienen daños severos."Ya les informaremos cómo vamos a alimentar de recursos estás tarjetas que vamos a entregar y de qué montos. Las vamos a entregar al mismo tiempo que estaremos realizando la limpieza, que estimamos tomarán varias semanas", explicó.Advirtió que la reconstrucción de todos los inmuebles tomará alrededor de cuatro meses, por lo que confió que el Año Nuevo arranque con nuevas comunidades.