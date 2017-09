'Estamos haciendo la diferencia'

Martha Martínez

Armar un albergue

Paramédicos

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Regina camina por el gimnasio del Centro Universitario México (CUM), que desde el martes pasado funciona como albergue. Lleva en su mano una lista de damnificados. Ha pasado un día desde el sismo de magnitud 7.1 que sacudió a la Ciudad de México, por lo que va de colchoneta en colchoneta preguntando a las personas que se refugiaron en este lugar si ya comieron, si sus familiares saben que están aquí o si necesitan atención médica.Vestida con tenis blancos, pantalón negro y una playera morada con el logotipo de Nahui Ollin -la asociación civil con la que colabora en sus tiempos libres-, Regina se nota cansada.Las ojeras en su rostro delatan que ha dormido sólo dos de las casi 24 horas que lleva como encargada del albergue y, a pesar de ello, sigue recibiendo a personas que llegan en busca de algún familiar, atendiendo a los damnificados que ya están en el albergue y tratando de controlar a un grupo de niños que corre por el lugar.Junto con otros alumnos del CUM, llegó al plantel poco después del sismo a solicitarle a los directivos de su escuela un espacio para instalar el albergue y un centro de acopio y, al igual que sus amigos, ya no se fue.El grupo se quedó a buscar algún especialista que aceptara de forma gratuita revisar si el gimnasio estaba en condiciones de fungir como albergue, a colocar colchonetas, a organizar la cocina en la que prepararían alimentos para los afectados, a difundir que su escuela sería habilitada como centro de acopio y albergue, y a atender a los primeros afectados por el sismo que llegaron y que, con el paso de las horas, se convirtieron en decenas.Al igual que sus compañeros, Regina forma parte de los llamados millennials, a quienes el terremoto de 1985 les resulta una tragedia lejana. No obstante, son ellos los que se han volcado a las calles, como rescatistas o brigadistas voluntarios para proporcionar ayuda en especie.Para esta joven de 17 años de edad, el sismo del martes pasado es la tragedia más grande que ha vivido.No obstante, asegura que los ejemplos de solidaridad que dejó la ciudadanía hace 32 años, son los que la convencieron y la movieron a ayudar."En el 85, la gente se solidarizó y se organizó con todas las limitaciones y complicaciones que tenían en esa época; por qué nosotros, con toda la tecnología y los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcances, no íbamos a hacer lo mismo por nuestra ciudad, por nuestra gente, por nuestra colonia", cuestiona.A Regina, la respuesta de los jóvenes que se volcaron a las calles a ayudar le emociona, pero no le sorprende, pues asegura que lejos de lo que muchos opinan, los jóvenes no son indolentes y saben organizarse cuando su país lo necesita."No somos apáticos, nos interesa nuestra ciudad, nuestro país y nuestra gente, y lo estamos demostrando organizándonos para ayudar en lo que podamos", indica.Aunque es imposible cuantificar el número y edad de brigadistas y voluntarios que se movilizaron en la Ciudad y en el país tras el sismo, las imágenes dejan ver que eran sobre todo los jóvenes quienes estaban en la calle, ya sea con palas y picos, haciendo cadenas humanas para trasladar víveres, preparando comida para los damnificados y fungiendo como semáforos humanos para controlar el tráfico en los cruceros de colonias que se quedaron sin energía eléctrica.Este albergue es una muestra a escala de ese trabajo solidario. Son ellos quienes descargan los víveres que los ciudadanos llevan a las puertas del CUM, quienes los cuantifican, quienes los empacan, quienes arman botiquines médicos y quienes deciden a dónde enviar la ayuda que ya no es útil aquí.Son los jóvenes también quienes llevan el control de las personas que duermen en este albergue y los que están pendientes de ellos. Incluso, son jóvenes preparados como rescatistas por el CUM quienes curan las heridas de los damnificados que llegan y quienes llevan el control médico de los afectados con problemas de diabetes e hipertensión.Vecina de la colonia del Valle, una de las más afectadas por el sismo en la Ciudad de México, Regina y un grupo de jóvenes comenzaron a coordinarse vía WhatsApp poco después del sismo del martes pasado.Así, conformaron un grupo que llegó al CUM apenas unas horas después del terremoto y convenció a los directivos de acondicionar el centro de acopio y albergue, toda vez que está ubicado en la colonia Narvarte, en los límites de una de las zonas más afectadas de la Ciudad.Los jóvenes recibieron la autorización y, ya con el espacio a su disposición, tuvieron que conseguir a alguien que revisara la estructura del lugar, y confirmara que era apto para recibir a afectados por el sismo.Después comenzaron a convocar, vía redes sociales, apoyo médico y psicológico, víveres, ropa y cobijas.En una primera instancia, ellos mismos pusieron de su dinero para comprar alimentos que voluntarios prepararían en una cocina improvisada en uno de los patios del plantel, pero debido a una fuga de gas, ésta fue clausurada, por lo que volvieron a recurrir a las redes sociales para solicitar comida preparada.La respuesta, relata Regina, fue sorprendente. En pocas horas, la ayuda comenzó a llegar, no sólo de vecinos sino de gente solidaria de otros puntos de la Ciudad.Los víveres eran llevados en camionetas por voluntarios hasta las puertas del plantel y las manos, que en un principio eran sólo las de los alumnos y ex alumnos del CUM y de voluntarios de la organización civil Nahui Ollin, poco a poco se multiplicaron.Alrededor de la medianoche del martes, comenzaron a llegar las personas cuyas casas fueron afectadas. El primer día, recibieron 50, para la segunda noche, a las 23:00 horas, ya había 50 personas más y esperaban a otras 40 que eran trasladadas de otros puntos de la Capital.Así, jóvenes de entre 16 y 23 años de edad lograron, con la ayuda de cientos de voluntarios, no sólo instalar un albergue completo y eficiente sino uno de los pocos operados por ciudadanos de a pie.Con la ayuda de quienes envían comida y víveres, dan a los afectados todos los servicios básicos: alimentos, colchonetas, cobijas, almohadas, servicio de baño, regaderas, cepillos de dientes, artículos de higiene personal e incluso dulces.En el albergue también hay bebés, a quienes se les proporciona alimento especial. Incluso, algunos usuarios tienen a sus mascotas consigo; a las que se les alimenta con croquetas.Aurora Robles Calvario, habitante de uno de los edificios afectados en la calle de Torres Adalid y una de las damnificadas que llegaron al albergue, señala que el del CUM es el único apoyo que recibieron durante las primeras horas de la tragedia."¡Viva México! No por el Presidente. ¡Viva México! por los que están ayudando, por los que están allá afuera, por los que están sacando gente de los escombros, por estos jóvenes que nos tendieron la mano cuando más lo necesitamos", sostiene.Mariana Islas, una de las paramédicos formadas en el plantel, llegó a las 8:00 horas del miércoles 20 de septiembre; a las 23:00 horas, seguía curando heridas, vigilando que los afectados por el sismo se tomaran sus medicamentos y revisando la presión arterial y el azúcar de los damnificados hipertensos y diabéticos.Bajita, de ojos claros, lentes y una gorra que forma parte del uniforme color azul que los identifica como paramédicos, Mariana va de un lado a otro hablando con las personas del albergue sobre sus síntomas.Ex alumna del CUM, forma parte de un grupo de más de una decena de rescatistas que fueron preparados como tal en este plantel.Se trata de jóvenes que normalmente atienden a los jugadores que disputan partidos de basquetbol en la cancha del gimnasio, que realizan trabajo social en comunidades y que, tras el sismo, se enfrentan a la emergencia más grande de su vida.Mariana, al igual que el resto de voluntarias, fue convocada por ex compañeros y ex profesores para ayudar en el albergue.Actualmente, estudia medicina, y sabe que su deber como futura médico es ayudar a las personas que lo necesitan.Pero, más allá de eso, confiesa que lo que la movió a ayudar es que, en esta ocasión, los jóvenes son los que lograron organizarse de una manera más rápida gracias a las redes sociales."Los jóvenes somos los que estamos haciendo la diferencia, porque tenemos acceso a redes sociales y hemos logrado responder más rápido, supongo que es una de las ventajas que tenemos nosotros", señala.Mariana no sabe hasta cuándo estará abierto el albergue del CUM, de lo que sí está segura, dice, es de dos cosas: se quedará ayudando hasta que sea necesario y, después, seguirá estudiando medicina.