Se amparan contra PGR quienes indagan a Medina

Luis Antonio Rivera

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Los cinco agentes anticorrupción estatales que investigan al ex Gobernador Rodrigo Medina y a sus colaboradores promovieron un amparo para evitar acudir a declarar ante la PGR, que los citó dentro de una investigación contra un juez de control que encarceló al priista.Una fuente refirió que los funcionarios -cuatro fiscales y un director-, adscritos a la Subprocuraduría Especializada de Combate a la Corrupción del Estado, obtuvieron una suspensión provisional y después presentaron una queja para no comparecer.El 15 de septiembre se publicó que, según documentos en poder de Grupo Reforma, fueron citados en calidad de testigos para explicar sus estrategias procesales y cómo obtuvieron datos de prueba en sus investigaciones.La cita era para el pasado 13 de septiembre y no fue atendida por los fiscales Esaú Manzano González, José Inés Sánchez Díaz, Wendolyn Ledezma Castañeda y Érika Irigoyen Arroyo, así como por el director de Investigación y Procesos de la Subprocuraduría, Marco Antonio Rodríguez Barrientos.El amparo, señaló la fuente, quedó radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, mientras que la queja es revisada por el Primer Tribunal Colegiado.La queja fue porque los funcionarios consideraron que no está claro si están citados como testigos o para ser investigados por un posible delito.Con este último recurso pretenden que la Fiscal federal les aclare el motivo de las citas, derivadas de la denuncia del abogado Javier Coello Trejo -ex subprocurador de la PGR-, en calidad de defensor de Rolando Zubirán, ex Secretario de Desarrollo Económico, que es procesado con Medina por el caso Kia.La fuente mencionó que, según los citados, hay una incertidumbre sobre el motivo por el que los están llamando, ya que la PGR anexó la denuncia de Coello a la investigación que existe en contra del juez de control Miguel Ángel Eufracio por presuntamente violar un amparo por encarcelar a Medina en enero.