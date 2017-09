Siembra esperanza Generación 17

Diana Baptista

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Hay miles de jóvenes a quienes los mueve el amor a la Ciudad de México, el miedo o el hecho de que se sintieron muy cerca la tragedia.Es la generación de voluntarios del 2017, donde caben jóvenes de entre los 18 y 28 años que andan por las calles con cascos y chalecos, y se amontonan donde hay edificios derrumbados. Son también quienes saturan los centros de acopio, los que abren comedores y reparten víveres.Omar Flores es ingeniero mecatrónico, de 29 años, y asegura que el motivo de ser voluntario es saber que vive en la Ciudad de México."Aquí haces todo y muchos de los lugares de los derrumbes son los lugares en los que acostumbro estar", explica.Para algunos es también un guiño a la suerte por estar vivos, por saber que la tragedia los saltó. Para otros es saberse con la responsabilidad por ser jóvenes y poder ocupar así el tiempo libre."Somos los que más tenemos arraigada la idea de querer hacer un cambio. Somos la generación que creció con la solidaridad", dice Julio Guillermo Chávez, de 24 años.Entre ellos, el llamado circula a través de redes sociales y mensajes de celular. Es una convocatoria puramente digital."En Eugenia y Gabriel Mancera se van a ocupar algunas manos. Gente cansada y ya no hay relevos. #AyudaCDMX", fue el llamado de auxilio de Juan Martín, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN).Entre la solidaridad emerge también un problema: combatir las "fake news". Mientras hacen filas para entrar a las zonas de derrumbe, algunos se enteran de que hay edificios colapsados y gente atrapada, y cuando se desplazan a esos sitios descubren que las noticias son falsas."Debería haber una aplicación para saber a dónde ir", se queja uno de los voluntarios, quien lleva una hora esperando para ayudar a remover escombros en los edificios de la calle Escocia, en la Colonia del Valle, y no sabe a dónde acudir para ser útil.La luz de estas generaciones se prendió con el #YoSoy132 en 2012 y 2013, tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014 y ahora con los sismos del 7 y del 19 de septiembre."Ojalá dure y no vaya a ser nada más un rato. A mí me tocó en la prepa lo de Ayotzinapa. Todos hacíamos marchas y todo eso. Terminó y se nos olvidó tantito", admite Fernando Anaya, de 18 años, instrumentista de la Facultad de Música.Y así va la ayuda de estos jóvenes, semilla de esperanza y autogestión con el anhelo de que, esta vez, sí florezca.