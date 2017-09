Peregrina sexagenaria por ayudar

Inti Vargas

Hora de publicación: 19:55 hrs.

Desempleada, con 10 pesos en la bolsa porque el resto lo gastó en comprarse el casco, Sotero Palacios esperó horas formada en dos diferentes zonas de colapso y nunca pudo ayudar.La mujer de 61 años llegó de Atizapán al derrumbe de la textilera de Chimalpopoca, en el Centro, y pasó la mañana hasta que uno de los organizadores le dijo que no requerían más voluntarios.De ahí se trasladó con otros solidarios a Tlalpan, donde el multifamiliar quedó en ruinas, y también tuvo que esperar en uno de los filtros junto con alrededor de 120 personas con chalecos, guantes, picos y palas.Tras tres horas, a las 16:45, por un megáfono les avisaron que finalmente podrían pasar a sacar escombros, caminaron unos metros a uno de los costados, junto al albergue, pero resultó falsa alarma y otra vez todos a esperar.Su insistencia por ayudar, asegura, viene desde el sismo del 85. En aquella época estaba como voluntaria en la Colonia Doctores cuando sobrevino la réplica."Dijimos 'saben qué, vámonos' fui muy cobarde, pero ahora dije 'no voy a ser cobarde y me aguanto'", dice mientras sujeta el casco en una mano y una torta que se resistía a aceptar.Aunque no podían decirles que se marcharan, los organizadores de los filtros de acceso reconocían que iba ser muy difícil que voluntarios civiles accedieran a la zona cero, copada de equipos especializados de rescate, militares y marinos.Mientras Sotero esperaba, por ejemplo, una cuadrilla de rescatistas de Yucatán, todos con equipo especializado y hasta con un perro de salvamento llamado Káiser, tuvo que dejar la zona ya que ni ellos pudieron entrar en acción."Nos vamos a mover donde se haga más útil", decía Arturo Córdoba, quien salió entre aplausos con el can en brazos.